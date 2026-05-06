Sem papel! Amazon inaugura livraria dedicado apenas a audiolivros em Nova York

O projeto tem como objetivo aproximar o público das narrativas em áudio, oferecendo um ambiente no qual é possível descobrir novos títulos e interagir com outros interessados em literatura. Em vez de prateleiras convencionais, os visitantes encontram cartões que representam os audiolivros. Esses itens podem ser inseridos em dispositivos de reprodução disponíveis no espaço, permitindo ouvir trechos das obras com fones de ouvido. Foto: Divulgação/@insideaudible