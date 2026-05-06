Artes
Sem papel! Amazon inaugura livraria dedicado apenas a audiolivros em Nova York
-
O projeto tem como objetivo aproximar o público das narrativas em áudio, oferecendo um ambiente no qual é possível descobrir novos títulos e interagir com outros interessados em literatura. Em vez de prateleiras convencionais, os visitantes encontram cartões que representam os audiolivros. Esses itens podem ser inseridos em dispositivos de reprodução disponíveis no espaço, permitindo ouvir trechos das obras com fones de ouvido. Foto: Divulgação/@insideaudible
-
Para acessar o conteúdo completo, o usuário precisa recorrer ao aplicativo da Audible, que concentra diferentes formas de consumo, como assinaturas mensais, compras avulsas e um catálogo com títulos liberados para quem já possui conta vinculada à Amazon. A iniciativa surge em um momento de forte expansão do setor, impulsionado pela mudança nos hábitos de leitura e pelo aumento da demanda por conteúdos consumidos em áudio. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/USA Today
-
Dados da Associação de Editores de Áudio dos Estados Unidos (APA, na sigla em inglês) indicam que o setor movimentou US$ 2,22 bilhões em 2024, valor que praticamente dobrou em cinco anos. Diante desse cenário, a Audible busca não apenas ampliar sua base de usuários, mas também reforçar a presença cultural do formato. Foto: Divulgação/@insideaudible
-
Durante o período de funcionamento, a Story House receberá, no mês de maio, uma programação intensa, com encontros entre autores e público, debates e eventos temáticos. “A Audible Story House apela para a nostalgia e para o sentimento de comunidade em torno da cultura do livro, mas adaptada ao presente”, destacou a empresa. Foto: Divulgac?a?o/Audible
-
-
A proposta combina elementos de nostalgia associados às livrarias tradicionais com uma abordagem contemporânea, centrada na tecnologia e na experiência coletiva. Ao transformar o consumo de audiolivros em algo tangível, a Audible aposta na criação de um espaço que valoriza tanto a inovação quanto o senso de comunidade em torno das histórias. Foto: Divulgação/@insideaudible