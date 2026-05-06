Saiba por que Lindau é considerada um destino turístico estratégico na Alemanha

O porto de Lindau é um dos pontos mais fotografados da Alemanha, marcado pelo farol do século 19 e pela estátua do leão bávaro que formam uma entrada majestosa para a cidade. Esses símbolos representam força e vigilância, além de marcar a ligação entre terra e água, tornando o local palco de eventos e recepção de visitantes. Sua beleza reforça o papel de Lindau como destino turístico de destaque. Foto: Pixabay