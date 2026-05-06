Celebridades e TV
Fábio Assunção celebra aniversário da filha caçula
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Alana mora com a mãe desde a separação do casal. Fábio Assunção ainda tem outros dois filhos, frutos de relacionamentos diferentes: João Assunção, que nasceu em 2003, é filho da empresária Priscila Borgonovi; e Ella Felipa, nascida em 2011, é fruto de seu relacionamento com a empresária e fotógrafa Karina Tavares. Foto: Reprodução do Instagram @fabioassuncaooficial
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Longe de novos projetos desde o fim da novela "Garota do Momento", em 2025, Fábio Assunção foi confirmado na série "Enfim Sós", nova comédia da Netflix. O elenco ainda conta com Andrea Beltrão, Claudia Abreu, Marco Ricca, Carol Duarte e Jaffar Bambirra. Na trama, Marta e Alberto, personagens de Andrea Beltrão e Fábio Assunção, decidem se mudar para Paraty em busca de tranquilidade e tempo a dois, mas veem seus planos mudarem quando os filhos adultos (Carol Duarte e Jaffar Bambirra) retornam ao l Foto: Divulgação / Julia Mataruna / Netflix
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Saiba mais, a seguir, sobre Fábio Assunção. Nascido em São Paulo, no dia 10 de agosto de 1971, Fábio Assunção construiu uma carreira sólida e reconhecida na teledramaturgia brasileira. Ator e diretor teatral, ele se tornou um dos rostos mais conhecidos das novelas da TV Globo. Foto: Reprodução/Instagram
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Antes de ingressar na televisão, Fábio demonstrava afinidade com as artes desde cedo. Ainda criança, estudou piano por mais de dois anos e, mais tarde, se aventurou no violão e no canto. Por um breve período, cursou publicidade, até que um anúncio de um curso de teatro na Fundação das Artes, em São Caetano, despertou seu verdadeiro interesse. Foto: Reprodução do Instagram @fabioassuncaooficial
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Pouco tempo depois, ele levou seu currículo à Rede Globo e foi selecionado para um teste. Em apenas uma semana, estava no ar em sua primeira novela, "Meu Bem, Meu Mal", em 1990. Esse foi o início de uma longa parceria com a emissora, autores renomados e o público. Foto: Divulgação
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Dessa forma, na TV Globo, o ator esteve em novelas como "Rei do Gado", "Por Amor", "Força de um Desejo", "Vamp", "De Corpo e Alma", "Sonho Meu", "Totalmente Demais", "Coração de Estudante", "Celebridades", "Garota do Momento", "Ti Ti Ti", entre outras, nas quais ora interpretava o vilão, ora interpretava o mocinho. Foto: - Divulgação
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Ao longo da carreira, também protagonizou minisséries e seriados de prestígio, entre eles "Labirinto", "Os Maias", "Mad Maria", "Copas de Mel", "A Fórmula", "Onde Nascem os Fortes", "Onde Está Meu Coração", "Desalma", "Tapas e Beijos" e "Dalva e Herivelto - Uma Canção de Amor". Esta última série lhe garantiu indicação ao Emmy Internacional. Foto: Divulgação
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Fábio Assunção também construiu uma carreira sólida no cinema. Em 2009, por exemplo, recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. Assim, fez parte de filmes como "A Hora Marcada", "Cristina Quer Casar", "Primo Basílio" e "Meu Nome É Gal", entre outros. Foto: Reprodução do Instagram @fabioassuncaooficial
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Apesar da carreira de sucesso, Fábio enfrentou momentos delicados em sua vida pessoal, marcados pela luta contra a dependência química, que, segundo ele, foi levada ao limite pela dedicação intensa ao trabalho e pelas cobranças constantes. Por isso, ele se afastou temporariamente dos estúdios para buscar tratamento em clínicas no Brasil e no exterior. Foto: Reprodução/@fabioassuncaooficial
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Ele também já esteve envolvido em várias polêmicas. Em 2017, foi detido em Arcoverde por desacato durante uma festa de São João. No ano seguinte, em São Paulo, voltou a ser preso após um acidente de trânsito e a recusa em fazer o teste do bafômetro. Em 2023, Assunção também foi acusado de agredir a ex-esposa, Ana Verena, após uma discussão que teria levado à intervenção policial. Foto: - Reprodução do Instagram @fabioassuncaooficial
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Curiosidade: devido ao seu interesse por temas sociais e culturais, Fábio Assunção se envolveu em projetos de conscientização e, em 2023, ingressou no curso de Ciências Sociais da PUC-SP, reafirmando o desejo de aprofundar sua compreensão sobre a sociedade e o comportamento humano. Foto: - Reprodução do Instagram @fabioassuncaooficial