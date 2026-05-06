Fábio Assunção celebra aniversário da filha caçula

Ele também já esteve envolvido em várias polêmicas. Em 2017, foi detido em Arcoverde por desacato durante uma festa de São João. No ano seguinte, em São Paulo, voltou a ser preso após um acidente de trânsito e a recusa em fazer o teste do bafômetro. Em 2023, Assunção também foi acusado de agredir a ex-esposa, Ana Verena, após uma discussão que teria levado à intervenção policial. Foto: - Reprodução do Instagram @fabioassuncaooficial