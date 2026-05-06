Novo filho de Cameron Díaz aumenta a lista dos nomes diferentões de filhos dos famosos

O anúncio foi feito nas redes sociais de Benji Madden, em uma publicação com imagem temática de navio pirata e mensagem celebrando o nascimento do menino. Conhecidos pela discrição em relação à vida familiar, os dois não divulgaram fotos do bebê, mas disseram estar “felizes, animados e muito abençoados” com a nova fase da família Foto: Reprodução Instagram