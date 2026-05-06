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Serpente descoberta em Mianmar desafia cientistas com combinação incomum de características

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Redação Flipar
  • O aspecto mais curioso da descoberta está justamente a combinação inusitada de características. A serpente apresenta padrões de coloração, formato do corpo e detalhes anatômicos que se assemelham a várias outras espécies do mesmo gênero, o que dificultou sua classificação em um primeiro momento. Diante dessa peculiaridade, os pesquisadores recorreram a análises mais detalhadas. No estudo, foram realizadas comparações morfológicas e também exames genéticos.
    O aspecto mais curioso da descoberta está justamente a combinação inusitada de características. A serpente apresenta padrões de coloração, formato do corpo e detalhes anatômicos que se assemelham a várias outras espécies do mesmo gênero, o que dificultou sua classificação em um primeiro momento. Diante dessa peculiaridade, os pesquisadores recorreram a análises mais detalhadas. No estudo, foram realizadas comparações morfológicas e também exames genéticos. Foto: Divulgação
  • Os resultados das análises confirmaram que não se tratava de uma simples variação de espécies já conhecidas, mas sim de um animal que até então não havia sido descrito pela ciência. O gênero Trimeresurus é reconhecido por sua grande diversidade e por diferenças muitas vezes sutis entre seus integrantes, o que explica a existência de exemplares visualmente semelhantes, porém geneticamente distintos.
    Os resultados das análises confirmaram que não se tratava de uma simples variação de espécies já conhecidas, mas sim de um animal que até então não havia sido descrito pela ciência. O gênero Trimeresurus é reconhecido por sua grande diversidade e por diferenças muitas vezes sutis entre seus integrantes, o que explica a existência de exemplares visualmente semelhantes, porém geneticamente distintos. Foto: Wolfgang Wüster/Wikimédia Commons
  • A descoberta também evidencia a complexidade da biodiversidade no Sudeste Asiático, considerada uma das regiões mais ricas, e ainda pouco exploradas, do planeta. Florestas tropicais como as de Mianmar oferecem condições ideais para o surgimento de espécies com adaptações específicas, incluindo variações de camuflagem que podem diferir significativamente mesmo dentro de um mesmo grupo.
    A descoberta também evidencia a complexidade da biodiversidade no Sudeste Asiático, considerada uma das regiões mais ricas, e ainda pouco exploradas, do planeta. Florestas tropicais como as de Mianmar oferecem condições ideais para o surgimento de espécies com adaptações específicas, incluindo variações de camuflagem que podem diferir significativamente mesmo dentro de um mesmo grupo. Foto: Domínio Público
  • O trabalho foi feito sob a liderança do herpetólogo Chan Kin Onn, da University of Kansas Biodiversity Institute and Natural History Museum, nos Estados Unidos. Inicialmente, os cientistas acreditavam tratar-se de uma espécie híbrida da víbora-de-cauda-vermelha (Trimeresurus erythrurus), que habita o norte de Mianmar, com a víbora-dos-manguezais (Trimeresurus purpureomaculatus), comum no sul. Porém, os exames genéticos derrubaram essa hipótese ao demonstrar uma linhagem singular, ainda sem descr
    O trabalho foi feito sob a liderança do herpetólogo Chan Kin Onn, da University of Kansas Biodiversity Institute and Natural History Museum, nos Estados Unidos. Inicialmente, os cientistas acreditavam tratar-se de uma espécie híbrida da víbora-de-cauda-vermelha (Trimeresurus erythrurus), que habita o norte de Mianmar, com a víbora-dos-manguezais (Trimeresurus purpureomaculatus), comum no sul. Porém, os exames genéticos derrubaram essa hipótese ao demonstrar uma linhagem singular, ainda sem descr Foto: Warren Umoh Unsplash
  • Além de contribuir para o avanço do conhecimento sobre serpentes, a identificação de uma nova espécie tem implicações importantes para a conservação ambiental. Florestas tropicais como as de Mianmar oferecem condições ideais para o surgimento de espécies com adaptações específicas, incluindo variações de camuflagem que podem diferir significativamente mesmo dentro de um mesmo grupo.
    Além de contribuir para o avanço do conhecimento sobre serpentes, a identificação de uma nova espécie tem implicações importantes para a conservação ambiental. Florestas tropicais como as de Mianmar oferecem condições ideais para o surgimento de espécies com adaptações específicas, incluindo variações de camuflagem que podem diferir significativamente mesmo dentro de um mesmo grupo. Foto: Zoshua Colah/Unsplash
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