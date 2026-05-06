Serpente descoberta em Mianmar desafia cientistas com combinação incomum de características

Os resultados das análises confirmaram que não se tratava de uma simples variação de espécies já conhecidas, mas sim de um animal que até então não havia sido descrito pela ciência. O gênero Trimeresurus é reconhecido por sua grande diversidade e por diferenças muitas vezes sutis entre seus integrantes, o que explica a existência de exemplares visualmente semelhantes, porém geneticamente distintos. Foto: Wolfgang Wüster/Wikimédia Commons