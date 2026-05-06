Animais
Serpente descoberta em Mianmar desafia cientistas com combinação incomum de características
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O aspecto mais curioso da descoberta está justamente a combinação inusitada de características. A serpente apresenta padrões de coloração, formato do corpo e detalhes anatômicos que se assemelham a várias outras espécies do mesmo gênero, o que dificultou sua classificação em um primeiro momento. Diante dessa peculiaridade, os pesquisadores recorreram a análises mais detalhadas. No estudo, foram realizadas comparações morfológicas e também exames genéticos. Foto: Divulgação
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Os resultados das análises confirmaram que não se tratava de uma simples variação de espécies já conhecidas, mas sim de um animal que até então não havia sido descrito pela ciência. O gênero Trimeresurus é reconhecido por sua grande diversidade e por diferenças muitas vezes sutis entre seus integrantes, o que explica a existência de exemplares visualmente semelhantes, porém geneticamente distintos. Foto: Wolfgang Wüster/Wikimédia Commons
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A descoberta também evidencia a complexidade da biodiversidade no Sudeste Asiático, considerada uma das regiões mais ricas, e ainda pouco exploradas, do planeta. Florestas tropicais como as de Mianmar oferecem condições ideais para o surgimento de espécies com adaptações específicas, incluindo variações de camuflagem que podem diferir significativamente mesmo dentro de um mesmo grupo. Foto: Domínio Público
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O trabalho foi feito sob a liderança do herpetólogo Chan Kin Onn, da University of Kansas Biodiversity Institute and Natural History Museum, nos Estados Unidos. Inicialmente, os cientistas acreditavam tratar-se de uma espécie híbrida da víbora-de-cauda-vermelha (Trimeresurus erythrurus), que habita o norte de Mianmar, com a víbora-dos-manguezais (Trimeresurus purpureomaculatus), comum no sul. Porém, os exames genéticos derrubaram essa hipótese ao demonstrar uma linhagem singular, ainda sem descr Foto: Warren Umoh Unsplash
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Além de contribuir para o avanço do conhecimento sobre serpentes, a identificação de uma nova espécie tem implicações importantes para a conservação ambiental. Florestas tropicais como as de Mianmar oferecem condições ideais para o surgimento de espécies com adaptações específicas, incluindo variações de camuflagem que podem diferir significativamente mesmo dentro de um mesmo grupo. Foto: Zoshua Colah/Unsplash