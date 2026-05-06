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Bicicletas elétricas e autopropelidos se expandem no Brasil e exigem adaptação urbana
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As bicicletas elétricas, em particular, se tornaram mais populares por combinarem o esforço humano com a assistência de um motor elétrico, permitindo percorrer distâncias maiores com menos desgaste físico. Já os chamados equipamentos autopropelidos, uma categoria que inclui patinetes elétricos, monociclos e skates motorizados, oferecem uma proposta diferente. Eles são movidos exclusivamente por motor, dispensando a necessidade de pedalada ou impulso constante. Essa distinção é fundamental para e Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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No Brasil, a regulamentação mais recente sobre o tema foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) por meio da Resolução nº 996/2023, que trouxe definições mais claras e critérios técnicos para esses veículos. De acordo com a norma, as bicicletas elétricas são aquelas que possuem motor auxiliar com potência limitada (até 1.000W), com velocidade máxima de 32 km/h e que funcionam apenas quando o ciclista pedala, sem a possibilidade de aceleração independente. Nessas condições, ela Foto: Divulgação
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Já os equipamentos autopropelidos são veículos de mobilidade individual com propulsão própria, mas que também devem respeitar limites de potência e velocidade para não serem enquadrados como ciclomotores. Foto: Divulgação
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Essa diferenciação é crucial porque define as exigências legais para circulação. Bicicletas elétricas e autopropelidos que atendem aos critérios da legislação não precisam de registro, emplacamento e habilitação. Por outro lado, veículos mais potentes, que ultrapassam os limites estabelecidos, passam a ser considerados ciclomotores, categoria que exige carteira de habilitação, licenciamento e uso de equipamentos obrigatórios, como retrovisores e iluminação específica. Foto: Divulgação
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Outro aspecto importante diz respeito à circulação. A legislação brasileira estabelece que bicicletas elétricas e autopropelidos devem transitar preferencialmente em ciclovias, ciclofaixas e acostamentos. Na ausência dessas estruturas, podem circular nas vias, desde que respeitem as regras de trânsito. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Em alguns casos, a circulação em calçadas é permitida, mas isso depende de regulamentação municipal e geralmente envolve limites de velocidade e prioridade absoluta ao pedestre. Essa autonomia dada aos municípios cria um cenário de padrão múltiplo no país, em que as regras podem variar significativamente de uma cidade para outra, gerando dúvidas entre usuários e desafios para a fiscalização. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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O crescimento desses veículos também está diretamente ligado à chamada “micromobilidade”, conceito que engloba meios de transporte leves, individuais e voltados para trajetos curtos. Esse modelo tem sido incentivado em diversas partes do mundo como forma de reduzir a dependência de automóveis e melhorar a fluidez do trânsito. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Além da praticidade, há um componente econômico relevante. Bicicletas elétricas e patinetes costumam ter custo de aquisição e manutenção mais baixos do que veículos motorizados tradicionais, além de não dependerem de combustíveis fósseis. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
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Para trabalhadores que utilizam esses meios como ferramenta de renda, como entregadores e prestadores de serviços, isso representa uma economia significativa ao longo do tempo. Ademais, o crescimento do uso profissional intensifica a presença desses veículos nas ruas, tornando-os ainda mais visíveis no cotidiano urbano. Foto: Divulgação
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No entanto, essa expansão também traz desafios importantes. A convivência entre diferentes modais (pedestres, ciclistas, usuários de autopropelidos e motoristas) nem sempre ocorre de forma harmoniosa. Em muitos locais, a falta de infraestrutura adequada obriga esses usuários a disputar espaço, aumentando o risco de acidentes. Especialistas em mobilidade urbana apontam que a adaptação das cidades ainda está aquém do necessário, e que investimentos em ciclovias, sinalização e educação no trânsito Foto: N509FZ - Wikimedia Commons
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Do ponto de vista ambiental, o impacto tende a ser positivo, especialmente quando esses veículos substituem o uso de carros em trajetos curtos. A redução de emissões de poluentes e de ruído é frequentemente apontada como um dos principais benefícios da micromobilidade elétrica. No entanto, especialistas também alertam para a necessidade de considerar o ciclo completo de produção e descarte de baterias, que ainda representa um desafio ambiental. Foto: Divulgação