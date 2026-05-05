Lagartas podem acabar com plantações e até causar queimaduras; conheça espécies e veja cuidados

As lagartas são as larvas dos lepidópteros — a ordem dos insetos que engloba borboletas e mariposas — e representam uma das fases mais fascinantes e ecologicamente relevantes do ciclo de vida desses animais. Apesar de frequentemente associadas a imagens simples e poéticas, como a sua transformação em borboleta, esses organismos são, na prática, criaturas complexas, com adaptações extraordinárias que variam de espécie para espécie e de habitat para habitat. Foto: Delphine Chomel/Pixabay