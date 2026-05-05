Lulu Santos comemora 73 anos e compartilha vídeo nas redes sociais

Recentemente, Lulu participou do “Atenção para o Refrão”, programa apresentado por Sarah Oliveira, exibido no canal Bis e no Globoplay, e revisitou o significado do refrão de “Tempos Modernos”. A ideia de receber o cantor para falar sobre essa música partiu da própria apresentadora, que comentou que o refrão é muito forte e trata sobre se permitir. Na época em que a canção foi lançada, em 1982, Lulu era casado com a atriz e jornalista Scarlet Moon, com quem se separou em 2006. Depois, assumiu o Foto: Reprodução / Instagram