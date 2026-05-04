Entretenimento
Saiba quem compôs o Hino Nacional Brasileiro e quando ele passou a valer oficialmente
-
Joaquim Osório Duque Estrada (1870–1927), renomado crítico literário do início do século 20, venceu um concurso promovido por Epitácio Pessoa para escolher a letra que melhor se adequasse à melodia do hino. A composição musical, que precede a letra oficializada, foi criada por Francisco Manuel da Silva em 1831, logo após a Independência. Foto: Reprodução/Redes sociais
-
A melodia de Francisco Manuel da Silva (1795-1865) já era utilizada como Hino Nacional, mas ainda faltava uma letra que a complementasse. A escolha do poema de Duque Estrada veio suprir essa ausência e representou um marco simbólico nas comemorações do Centenário da Independência Foto: Reprodução/Redes sociais
-
A melodia, em versos que exaltam a beleza natural do Brasil, sua riqueza e a luta pela liberdade, foi executada inicialmente em cerimônias cívicas. Passou a ganhar prestígio no Império. Com a proclamação da República, em 1889, foi oficialmente adotada como o Hino Nacional. Confira, a seguir, uma lista de países cujos hinos nacionais também têm a sua devida beleza. Foto:
-
O hino nacional da França, conhecido popularmente como "La Marseillaise", completou 233 anos da sua criação em 2025. Ele foi composto em 1792, por Claude Rouget de Lisle, durante a Revolução Francesa. Foto: Jossuha Théophile Unsplash
-
-
Originalmente chamado de "Chant de guerre pour l'Armée du Rhin" (Canto de Guerra para o Exército do Reno), o hino foi renomeado devido à popularidade entre os voluntários de Marselha que a cantavam enquanto marchavam para Paris. Foto: wikimedia commons/domínio público
-
A letra de "La Marseillaise" exalta a liberdade e a luta contra a opressão, convocando os cidadãos a pegar em armas e lutar contra a tirania. É considerado por muitos um dos hinos mais bonitos do mundo. Foto: Sally-Kay por Pixabay
-
Embora a beleza de um hino seja algo subjetivo, alguns se destacam por sua melodia inspiradora, letras poéticas e significado histórico, conquistando a admiração de cada povo. Conheça a origem de outros dos hinos mais bonitos do mundo! Foto: Peggy por Pixabay
-
-
Grécia: O hino nacional da Grécia, intitulado "Imnos eis tin Eleftherian" ("Hino à Liberdade"), é um poema épico composto por Dionysios Solomos em 1823, durante a Guerra da Independência Grega contra o Império Otomano. Foto: Divulgação
-
A letra original, composta por 158 estrofes, narra a história da luta pela liberdade do povo grego, desde a queda da Constantinopla em 1453 até a eclosão da guerra em 1821. Foto: Luca Fortunato Unsplash
-
Senegal: Intitulado "Le Lion rugit" ("O Leão ruge"), foi composto por Léopold Sédar Senghor, o primeiro presidente do Senegal, e transformado em música por Hubert Gërard em 1960, ano em que o país se tornou independente da França. Foto: domínio público
-
-
A letra do hino, composta por quatro estrofes e um refrão, exalta a beleza natural do Senegal, a bravura do povo senegalês e a esperança por um futuro próspero e unido. Foto: wikimedia commons Bajpaiabhinav
-
Itália: O hino nacional da Itália, intitulado "Il Canto degli Italiani" ("O Canto dos Italianos"), foi composto por Goffredo Mameli e Michele Novaro em 1847. Foto: Divulgação
-
A letra, composta por seis estrofes e um refrão, exalta a bravura do povo italiano em sua luta pela liberdade e união, além de celebrar os valores de patriotismo, fraternidade e esperança. Foto: greghristov por Pixabay
-
-
Colômbia: Foi escrito por Rafael Núñez, ex-presidente da Colômbia. A música foi criada pelo compositor italiano Oreste Síndici em 1887 e o hino foi oficialmente adotado em 1920. Foto: Divulgação
-
A letra do hino exalta a liberdade, a independência e a glória do país. O tema central é a luta pela liberdade e os sacrifícios feitos pelos heróis da independência da Colômbia. Foto: David Restrepo Unsplash
-
Bolívia: A letra foi composta por José Ignacio de Sanjinés em 1852 e a música por Leopoldo Benedetto Vincenti, em 1858. Foto: domínio público
-
-
Emocionante, a letra exalta a luta pela independência e a coragem dos bolivianos. Também fala sobre a bravura dos heróis nacionais e a liberdade conquistada após anos de dominação estrangeira. Foto: wikimedia commons Pete unseth
-
Alemanha: O hino alemão deriva de um poema composto por August Heinrich Hoffmann von Fallersleben em 1841. Originalmente, a música foi criada em 1797, para a Áustria. Foto: Divulgação
-
Uma curiosidade é que, embora a canção tenha três estrofes, após a Segunda Guerra Mundial apenas a terceira estrofe passou a ser utilizada como hino nacional oficial. Foto: Mark König Unsplash
-
-
Portugal: Intitulado "A Portuguesa", o hino português foi composto por Alfredo Keil e Henrique Lopes de Mendonça. Só foi adotado oficialmente em 1911, após a implantação da República Portuguesa em 1910. Foto: Domínio público
-
A letra foi escrita em 1890 como uma resposta patriótica ao Ultimato britânico, que exigia a retirada das forças portuguesas de territórios africanos. Foto: Domínio Público
-
Rússia: A música foi composta por Alexander Alexandrov para ser o hino da União Soviética. Após a dissolução do bloco, em 1991, a Rússia adotou o novo hino até então sem letra. Foto: Divulgação
-
-
O hino atual só foi adotado oficialmente em 2000 pelo presidente Vladimir Putin, substituindo a versão antiga. A letra, escrita por Sergey Mikhalkov ainda em 1944, exalta a história gloriosa da Rússia, a bravura do povo russo e os valores de patriotismo, unidade e força. Foto: Reprodução