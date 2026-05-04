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Dedicado às ‘artes narrativas’: veja como será o museu de George Lucas que abre as portas em setembro
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O projeto, fruto de 15 anos de colaboração entre o escritório do arquiteto Ma Yansong, reconhecido por criar estruturas de formas orgânicas que dialogam com a paisagem, e os idealizadores do espaço — o próprio Lucas e sua esposa, Mellody Hobson —, ocupa uma área reservada de 4,5 hectares. Nos arredores, também ficam localizados outros centros famosos como o Los Angeles Memorial Coliseum e o Museu de História Natural do Condado de Los Angeles. Foto: Reprodução
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A arquitetura do prédio chama atenção à primeira vista, com formas suaves que remetem, sugestivamente, a uma nave espacial futurista. O museu será cercado por jardins planejados em uma área antes ocupada por estacionamentos, com mais de 200 árvores plantadas para transformar o entorno. Foto: Divulgação/Lucas Museum of Narrative Art
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A estrutura contará com cinco andares e aproximadamente 9,3 mil metros quadrados de galerias expositivas, além de áreas comerciais, restaurantes e duas salas de cinema equipadas com tecnologia avançada. Mas a proposta do museu vai muito além do universo de Star Wars. Foto: Divulgação
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A proposta do museu amplia o conceito tradicional de arte ao reunir múltiplas linguagens narrativas. O cinema terá presença relevante, mas divide espaço com artes plásticas, escultura, fotografia, ilustração, animação, arte mural e até tirinhas de jornal. Foto: Divulgac?a?o
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“Por milhares de anos, as pessoas deixaram marcas para descrever suas vidas. Carvão nas paredes das cavernas. Tinta sobre tela. Luz capturada em filme. Artistas representaram nossas alegrias, medos, mitos e sonhos. Eles contaram nossas histórias”, diz um comunicado no site oficial do museu. Foto: Divulgac?a?o
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Parte importante do acervo virá da coleção pessoal de Lucas e de materiais acumulados ao longo de décadas à frente da Lucasfilm, estúdio que ele fundou e vendeu para a Disney em 2012. Atualmente, o site oficial mantém um cronômetro em tempo real que alimenta a expectativa dos visitantes até a grande inauguração. Foto: Divulgac?a?o
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A origem do museu remonta ao período em que George Lucas ainda estava na universidade, quando adquiriu uma ilustração de Alley Oop — personagem pré-histórico dos quadrinhos, conhecido no Brasil como Brucutu. A partir desse primeiro item, a coleção cresceu ao longo dos anos e passou a reunir obras de grandes nomes da ilustração. Foto: Flickr - Joey Gannon
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George Lucas é um dos nomes mais influentes da história do cinema, reconhecido por transformar a indústria com sua visão criativa e domínio tecnológico. Nascido em 1944, na Califórnia, começou sua trajetória na University of Southern California, onde estudou cinema e desenvolveu um interesse profundo pela narrativa visual. Foto: Flickr - Gage Skidmore
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Antes disso, já havia chamado atenção com "Loucuras de Verão", obra de 1973 que retrata a juventude americana dos anos 1960 e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. Mas foi em 1977 que Lucas mudou para sempre a história do cinema com "Guerra nas Estrelas" — depois rebatizado como "Star Wars: Uma Nova Esperança", que redefiniu o conceito de blockbuster e se tornou um fenômeno cultural global. Foto: Divulgação/LucasFilm
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Além da direção, Lucas foi um pioneiro na tecnologia cinematográfica. Em 1975, fundou a Industrial Light and Magic, empresa de efeitos visuais que transformou a linguagem do cinema e continua ativa até hoje. Dois anos depois, criou o que viria a se tornar a Skywalker Sound, referência mundial em design de som. Foto: Wikimedia Commons/Amanda Cogdon
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Em 1986, adquiriu a divisão de computação gráfica da Lucasfilm e a vendeu para Steve Jobs — empresa que se tornaria a Pixar. Em 2012, vendeu a Lucasfilm para a Disney por cerca de 4 bilhões de dólares. Fora das telas, Lucas é conhecido pela filantropia: destinou grande parte dos recursos da venda à educação, causa à qual dedica atenção especial desde então. Foto: Wikimedia Commons/Kevin Payravi