Dedicado às ‘artes narrativas’: veja como será o museu de George Lucas que abre as portas em setembro

Antes disso, já havia chamado atenção com "Loucuras de Verão", obra de 1973 que retrata a juventude americana dos anos 1960 e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. Mas foi em 1977 que Lucas mudou para sempre a história do cinema com "Guerra nas Estrelas" — depois rebatizado como "Star Wars: Uma Nova Esperança", que redefiniu o conceito de blockbuster e se tornou um fenômeno cultural global. Foto: Divulgação/LucasFilm