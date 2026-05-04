Surreal! Atração do Beach Park, no Ceará, desbanca os Estados Unidos e entra para o Guinness

O conjunto de elementos faz com que a atração alcance até 42 km/h — ritmo bem distante dos tobogãs convencionais. O design tem inspiração no universo do surfe, e o ponto mais alto oferece uma vista panorâmica do litoral cearense. Já consolidada como a atração mais procurada do complexo, o Surreal levou o parque a adotar, pela primeira vez desde a inauguração, um sistema de fast pass exclusivo para gerenciar a alta demanda. Foto: Divulgac?a?o/Beach Park