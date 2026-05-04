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Surreal! Atração do Beach Park, no Ceará, desbanca os Estados Unidos e entra para o Guinness
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A construção da "Surreal" exigiu um investimento de cerca de R$ 30 milhões e resultou em um percurso de mais de 340 metros, percorrido em aproximadamente 77 segundos. A descida combina um "big drop" de 7 metros logo na largada, espirais de curvas fechadas que ampliam a sensação de velocidade, trechos translúcidos que simulam a leveza de flutuar sobre a água e jatos d'água que projetam as boias para cima, criando aceleração contínua. Foto: Divulgac?a?o/Beach Park
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O conjunto de elementos faz com que a atração alcance até 42 km/h — ritmo bem distante dos tobogãs convencionais. O design tem inspiração no universo do surfe, e o ponto mais alto oferece uma vista panorâmica do litoral cearense. Já consolidada como a atração mais procurada do complexo, o Surreal levou o parque a adotar, pela primeira vez desde a inauguração, um sistema de fast pass exclusivo para gerenciar a alta demanda. Foto: Divulgac?a?o/Beach Park
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O Beach Park é um dos mais famosos e completos complexos de lazer do Brasil, localizado na praia de Porto das Dunas, no município de Aquiraz, a apenas 15 minutos de Fortaleza, no Ceará. Espalhado por uma área total de 170 mil m², seu parque aquático ocupa 35 mil m², e o complexo recebe mais de 1,7 milhão de visitantes por ano. Foto: Divulgação
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O grande destaque do destino é o Aqua Park, considerado um dos melhores parques aquáticos da América Latina, com mais de 30 atrações voltadas para públicos de todas as idades. Entre os brinquedos mais famosos está o Insano, um toboágua com cerca de 41 metros de altura, que proporciona uma descida em queda quase vertical e se tornou símbolo do parque. Foto: Divulgac?a?o
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Outras atrações populares incluem o Arrepius, um complexo de toboáguas com diferentes níveis de emoção, e o Aqua Show, uma área interativa para crianças repleta de jatos d'água, escorregadores e surpresas. Para os pequenos, existem ainda áreas específicas como o Acqua Circo, com toboáguas e jatos de água em piscinas rasas, e a Arca de Noé, com rampas infantis e piscinas amplas. Foto: Divulgac?a?o/Beach Park
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O complexo vai muito além do parque aquático: ele abriga três resorts, um hotel, barraca de praia, lojas e restaurantes. Entre as quatro opções de hospedagem na costa cearense, destaca-se o Acqua Beach Park Resort, com uma vasta área de lazer, piscina infinity e um riacho que conecta diretamente ao parque. Foto: Divulgação/Beach Park
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Na gastronomia, o Beach Park também tem suas surpresas: a Pizzaria da Vila já foi eleito pelo TripAdvisor, em 2023, o 2º melhor restaurante do mundo para ir com a família. O reconhecimento internacional continua crescendo: o Aqua Park foi eleito o melhor parque aquático das Américas pelo Travelers' Choice 2024 também da plataforma TripAdvisor. Foto: Divulgação
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Em relação à segurança, os salva-vidas são treinados e certificados pela Jeff Ellis e Associates e pelo PIGRA (Programa Integral de Gestão de Risco Aquático), um certificado internacional, com renovação trimestral das equipes. O parque conta ainda com um ambulatório equipado com ambulância, desfibrilador, medicamentos e equipe de profissionais qualificados para emergências. Foto: Divulgac?a?o
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Para chegar ao Beach Park saindo de Fortaleza, uma das opções é a linha de ônibus 333, da empresa Expresso Guanabara, que parte do Terminal Rodoviário de Fortaleza e leva cerca de 40 minutos. Também é possível chegar de carro, táxi ou aplicativo de transporte. Foto: Divulgac?a?o
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O estacionamento fica próximo à entrada principal, com segurança e controle de acesso, no valor de R$ 50 por dia. Em termos de ingressos, o Passaporte Insano, que dá acesso completo ao Aqua Park, custa R$ 469, com pagamento parcelado em até 10 vezes, e há valores reduzidos para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Foto: Divulgac?a?o
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Com sua combinação única de aventura, conforto, gastronomia e natureza exuberante, o recorde faz o Beach Park consolidar de vez sua reputação como um dos principais destinos turísticos do Nordeste brasileiro, impulsionando a economia local e atraindo visitantes nacionais e estrangeiros. Foto: Divulgac?a?o