Segredos da gôndola: a arte de construir o símbolo de Veneza

Durante séculos, as gôndolas foram o principal meio de transporte urbano em Veneza, antes da chegada dos barcos motorizados que mudaram a dinâmica dos canais. A função prática foi gradualmente substituída pelo caráter turístico, mas a tradição artesanal e simbólica permaneceu viva como parte da identidade local. Hoje, elas representam tanto a história quanto o encanto da cidade, atraindo milhões de visitantes que buscam vivenciar sua atmosfera única e romântica. Foto: Reprodução de Flickr Ella