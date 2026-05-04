Mais de 3.400 estátuas: conheça os detalhes do Duomo de Milão

A construção da Catedral de Milão foi iniciada em 1386 por ordem de Gian Galeazzo Visconti, duque de Milão, que desejava erguer um templo monumental que refletisse o poder da cidade. O projeto envolveu arquitetos e artesãos de diferentes países, resultando em uma fusão de estilos que se destacam até hoje e enriquecem sua identidade arquitetônica. O processo de edificação foi longo e complexo, refletindo a ambição da cidade medieval em afirmar sua grandeza e deixar um legado duradouro. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons