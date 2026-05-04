Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Braille: saiba como a perseverança de um jovem francês deu origem ao sistema

RF
Redação Flipar
  • Sua origem remonta ao início do século 19, período em que as opções de leitura para cegos eram extremamente limitadas. Na época, a aprendizagem se restringia a livros com letras em relevo, volumosos, caros e difíceis de produzir.
    Sua origem remonta ao início do século 19, período em que as opções de leitura para cegos eram extremamente limitadas. Na época, a aprendizagem se restringia a livros com letras em relevo, volumosos, caros e difíceis de produzir. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Além disso, o método permitia que o leitor apenas reconhecesse palavras já impressas, mas não permitia a escrita independente, algo que inquietava profundamente o jovem Louis.
    Além disso, o método permitia que o leitor apenas reconhecesse palavras já impressas, mas não permitia a escrita independente, algo que inquietava profundamente o jovem Louis. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Louis Braille nasceu em 1809, na pequena cidade de Coupvray, perto de Paris. Aos três anos, sofreu um acidente na oficina de seu pai, um artesão de couro, perfurando o olho com uma ferramenta pontiaguda. A infecção se espalhou para o outro olho, e Louis ficou totalmente cego ainda na infância.
    Louis Braille nasceu em 1809, na pequena cidade de Coupvray, perto de Paris. Aos três anos, sofreu um acidente na oficina de seu pai, um artesão de couro, perfurando o olho com uma ferramenta pontiaguda. A infecção se espalhou para o outro olho, e Louis ficou totalmente cego ainda na infância. Foto: Chabe01/Wikimédia Commons
  • Determinado a estudar, ele foi aceito, aos dez anos, no Instituto Nacional de Jovens Cegos, em Paris, uma das primeiras instituições no mundo dedicadas à educação de crianças com deficiência visual.
    Determinado a estudar, ele foi aceito, aos dez anos, no Instituto Nacional de Jovens Cegos, em Paris, uma das primeiras instituições no mundo dedicadas à educação de crianças com deficiência visual. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Foi ali que ele teve os primeiros contatos com métodos de escrita tátil, embora rudimentares, e também onde descobriu a necessidade de um sistema mais eficiente.
    Foi ali que ele teve os primeiros contatos com métodos de escrita tátil, embora rudimentares, e também onde descobriu a necessidade de um sistema mais eficiente. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • A grande virada aconteceu quando Louis, já adolescente, conheceu o
    A grande virada aconteceu quando Louis, já adolescente, conheceu o "escrito noturno", um código criado por Charles Barbier. O militar havia desenvolvido um sistema em relevo composto por doze pontos, utilizado para transmitir mensagens silenciosas durante operações militares noturnas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Louis Braille, então com apenas 15 anos, viu potencial naquele código e começou a estudá-lo profundamente. Convencido de que poderia aperfeiçoá-lo, passou a trabalhar em uma versão simplificada, ajustada à sensibilidade dos dedos e capaz de representar letras, números, música e símbolos diversos.
    Louis Braille, então com apenas 15 anos, viu potencial naquele código e começou a estudá-lo profundamente. Convencido de que poderia aperfeiçoá-lo, passou a trabalhar em uma versão simplificada, ajustada à sensibilidade dos dedos e capaz de representar letras, números, música e símbolos diversos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Em 1824, Louis apresentou sua primeira versão do sistema que levaria seu nome. Ele reduziu as células táteis para seis pontos organizados em duas colunas de três, o que permitia uma leitura muito mais rápida e uma escrita mais intuitiva. Cada combinação desses pontos poderia representar letras, acentos, pontuação e sinais matemáticos.
    Em 1824, Louis apresentou sua primeira versão do sistema que levaria seu nome. Ele reduziu as células táteis para seis pontos organizados em duas colunas de três, o que permitia uma leitura muito mais rápida e uma escrita mais intuitiva. Cada combinação desses pontos poderia representar letras, acentos, pontuação e sinais matemáticos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Com o tempo, Braille expandiu o sistema para incluir notação musical, tornando possível que músicos cegos tivessem acesso à formação teórica da mesma forma que leitores comuns.
    Com o tempo, Braille expandiu o sistema para incluir notação musical, tornando possível que músicos cegos tivessem acesso à formação teórica da mesma forma que leitores comuns. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Em 1829, ele publicou o primeiro manual oficial com as regras do braille. Apesar de sua eficiência, o novo sistema não foi imediatamente aceito. Muitos educadores achavam o braille complicado ou temiam que a escrita em relevo tradicional fosse abandonada.
    Em 1829, ele publicou o primeiro manual oficial com as regras do braille. Apesar de sua eficiência, o novo sistema não foi imediatamente aceito. Muitos educadores achavam o braille complicado ou temiam que a escrita em relevo tradicional fosse abandonada. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Louis Braille, entretanto, continuou ensinando o método aos alunos do instituto, que rapidamente perceberam suas vantagens. As crianças liam mais rápido, escreviam com autonomia e conseguiam acessar conteúdos que antes eram impossíveis.
    Louis Braille, entretanto, continuou ensinando o método aos alunos do instituto, que rapidamente perceberam suas vantagens. As crianças liam mais rápido, escreviam com autonomia e conseguiam acessar conteúdos que antes eram impossíveis. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Aos poucos, o sistema ganhou força dentro da comunidade de alunos, mesmo sem reconhecimento institucional.
    Aos poucos, o sistema ganhou força dentro da comunidade de alunos, mesmo sem reconhecimento institucional. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Louis Braille morreu jovem, em 1852, aos 43 anos, sem testemunhar a plena aceitação de sua invenção.
    Louis Braille morreu jovem, em 1852, aos 43 anos, sem testemunhar a plena aceitação de sua invenção. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Apenas dois anos após sua morte, o sistema braille foi oficialmente adotado pelo Instituto Nacional de Jovens Cegos e, a partir daí, começou a se espalhar pelo mundo.
    Apenas dois anos após sua morte, o sistema braille foi oficialmente adotado pelo Instituto Nacional de Jovens Cegos e, a partir daí, começou a se espalhar pelo mundo. Foto: FLLL/Wikimédia Commons
  • No final do século 19, já havia sido traduzido para diversos idiomas e adaptado às especificidades linguísticas de cada país. O Brasil adotou oficialmente o braille em 1854, sendo a primeira nação da América Latina a reconhecer o sistema.
    No final do século 19, já havia sido traduzido para diversos idiomas e adaptado às especificidades linguísticas de cada país. O Brasil adotou oficialmente o braille em 1854, sendo a primeira nação da América Latina a reconhecer o sistema. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • Hoje, o braille é uma das conquistas mais importantes na história da acessibilidade. Presente em livros, elevadores, embalagens, placas de sinalização e equipamentos públicos, ele representa não apenas um método de leitura e escrita, mas um símbolo de inclusão e autonomia.
    Hoje, o braille é uma das conquistas mais importantes na história da acessibilidade. Presente em livros, elevadores, embalagens, placas de sinalização e equipamentos públicos, ele representa não apenas um método de leitura e escrita, mas um símbolo de inclusão e autonomia. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
  • A criação de Louis Braille transformou a educação de pessoas cegas e possibilitou que milhões de indivíduos tivessem acesso ao conhecimento, à cultura e ao mundo letrado.
    A criação de Louis Braille transformou a educação de pessoas cegas e possibilitou que milhões de indivíduos tivessem acesso ao conhecimento, à cultura e ao mundo letrado. Foto: Reprodução do Youtube Canal Film 25 production
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay