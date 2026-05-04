Boricha, o chá de cevada tostada que faz parte da vida sul-coreana

O boricha tem raízes antigas na Coreia, onde a cevada era cultivada em larga escala e aproveitada não apenas como alimento, mas também como bebida aromática. Tornou-se hábito servir o chá em casas e restaurantes, reforçando a ideia de acolhimento e simplicidade no cotidiano coreano e criando vínculos sociais e duradouros. Sua tradição mostra como práticas agrícolas se transformaram em elementos culturais que atravessam gerações e permanecem vivas até hoje, mantendo relevância comunitária e ident Foto: ????????? - wikimedia commons