Sabores e curiosidades da falooda, a bebida asiática que parece sobremesa

Essa trajetória evidencia que um preparo simples pode se tornar símbolo de memória coletiva e de celebração em diferentes culturas. Os elementos que foram a composição da falooda são o leite, o macarrão fino de arroz ou trigo, as sementes de manjericão ou chia e os xaropes doces como o de rosas Foto: AmanAgrahari01 - wikimedia commons