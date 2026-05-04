Table Mountain: o gigante de pedra que define a paisagem da Cidade do Cabo

Table Mountain foi declarada uma das Novas Sete Maravilhas Naturais do Mundo em 2011, reforçando sua relevância internacional e seu valor como patrimônio natural. O título reconhece não apenas sua beleza, mas também sua importância ecológica e cultural para a África do Sul e para o mundo. Desde então, o fluxo de turistas aumentou significativamente, consolidando a montanha como um destino global e indispensável para quem visita a região. Foto: Pixabay