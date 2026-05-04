Quem foi Sergio Leone ? Diretor italiano revolucionou o gênero Faroeste

O último faroeste que dirigiu foi “Quando Explode a Vingança”, em 1971. Já o último filme que dirigiu foi “Era Uma Vez na América”, lançado em 1984, um drama sobre gângsteres judeus em New York City, que levou 13 anos para preparar. Leone morreu aos 60 anos, em 30 de abril de 1989, em sua casa, em Rome, devido a um ataque cardíaco. Hoje, Sergio Leone é considerado um dos diretores mais influentes da história do cinema. Foto: Wikimedia Commons / Obbino