Entre passos e aplausos: dançarinos que fizeram história no mundo

Anna Pavlova encantou plateias no início do século 20 com sua leveza e emoção, tornando-se uma das bailarinas mais célebres de sua época. A artista russa ficou imortalizada pelo papel em “A Morte do Cisne”, que se tornou símbolo da delicadeza e da dramaticidade do balé clássico. Sua carreira internacional ajudou a popularizar a dança em diferentes continentes, levando o balé a públicos que antes não tinham acesso e consolidando sua imagem como ícone mundial. Foto: ????? ?.? domínio público