Rainha dos thrillers: Freida McFadden terá novo livro lançado no Brasil

O lançamento original ocorreu em 1º de abril, Dia da Mentira, reforçando o caráter irônico e imprevisível da obra e criando uma conexão simbólica com seu tom satírico. A escolha da data dialoga com a proposta criativa do livro, que brinca com a verdade e a manipulação narrativa. No Brasil, a edição será publicada em setembro pela Record, com expectativa de grande repercussão entre leitores e críticos. Foto: Imagem gerada por i.a