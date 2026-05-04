De King Kong às luzes de Nova York: 95 anos de Empire State

A obra começou em março de 1930 e terminou em abril de 1931, com ritmo impressionante de quatro andares por semana. Mais de 3.400 trabalhadores participaram da construção, enfrentando condições duras e riscos elevados, mas entregando um projeto que se tornaria referência mundial em engenharia. O resultado foi um arranha-céu que simbolizou a capacidade humana de superar crises e projetar o futuro em meio às dificuldades econômicas, tornando-se exemplo de determinação coletiva e ousadia arquitetôn Foto: Domínio Público/wikimédia Commons