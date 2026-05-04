Entre suspiros e horizontes: as pontes de Veneza

A Ponte de Rialto é a mais famosa de Veneza e uma das mais antigas, erguida em pedra no século 16 para substituir estruturas anteriores de madeira. Sua imponência reflete a prosperidade comercial da cidade, já que conecta o coração financeiro ao mercado central. O arco único, ladeado por lojas, tornou-se ícone arquitetônico e ponto de encontro para mercadores e viajantes. É um dos locais mais fotografados, reunindo turistas e moradores em sua travessia diária. A ponte simboliza a força econômica Foto: kallerna/Wikimédia Commons