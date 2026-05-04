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Nuvem em forma de “tsunami” impressiona banhistas e viraliza no litoral de SP

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Redação Flipar
  • Apesar do visual impressionante, o fenômeno é conhecido como nuvem de rolo (volutus) e está ligado à passagem de uma tempestade. Ele se forma quando o ar frio da chuva avança e empurra o ar quente, podendo trazer rajadas de vento, mas sem representar perigo direto como um tsunami real.
    Apesar do visual impressionante, o fenômeno é conhecido como nuvem de rolo (volutus) e está ligado à passagem de uma tempestade. Ele se forma quando o ar frio da chuva avança e empurra o ar quente, podendo trazer rajadas de vento, mas sem representar perigo direto como um tsunami real. Foto: reprodução de vídeo redes sociais
  • Nuvens são massas  formadas por pequenas partículas de água líquida ou gelo, suspensas na atmosfera. Elas formam-se por condensação ou sublimação do vapor d’água presente no ar. Estão associadas ao ciclo da água e exercem funções importantes na regulação do clima da Terra.
    Nuvens são massas  formadas por pequenas partículas de água líquida ou gelo, suspensas na atmosfera. Elas formam-se por condensação ou sublimação do vapor d’água presente no ar. Estão associadas ao ciclo da água e exercem funções importantes na regulação do clima da Terra. Foto: Nuvens, Trovoada, Céu, Tempestade 161 Imagens patrocinadas iStock LIMITED DEAL: 20% off with PIXABAY20 coupon Imagem: Nuvens, Trovoada, Céu. De utilização gratuita. dexmac dexmac 764 seguidores Seguir If you've enjoyed my digital art and photos support me with donations, thanks!!!!! :) I'm thankful for your likes and thoughtful comments, don’t forget to do it, it is free :) Mostrar mais Doação 24 comentários A comunidade espera ter notícias suas! Iniciar sessão ou Aderir ao Pixabay par
  • As nuvens se formam quando o ar quente e úmido sobe na atmosfera, onde se resfria. Esse resfriamento reduz a capacidade do ar de reter vapor d’água, que se condensa em minúsculas gotículas ou cristais de gelo, dependendo da temperatura. A presença de partículas como poeira facilita a formação.
    As nuvens se formam quando o ar quente e úmido sobe na atmosfera, onde se resfria. Esse resfriamento reduz a capacidade do ar de reter vapor d’água, que se condensa em minúsculas gotículas ou cristais de gelo, dependendo da temperatura. A presença de partículas como poeira facilita a formação. Foto:
  • As nuvens são compostas principalmente por gotículas de água ou cristais de gelo. Também contêm pequenas partículas chamadas núcleos de condensação, como poeira, sal marinho e fumaça. Em algumas nuvens, existem gases e partículas poluentes.
    As nuvens são compostas principalmente por gotículas de água ou cristais de gelo. Também contêm pequenas partículas chamadas núcleos de condensação, como poeira, sal marinho e fumaça. Em algumas nuvens, existem gases e partículas poluentes. Foto: NASA
  • As nuvens aparecem brancas porque as gotículas de água e cristais de gelo espalham a luz solar em todas as direções. Como a luz contém todas as cores, esse espalhamento uniforme faz com que elas pareçam brancas quando vistas de baixo ou de longe.
    As nuvens aparecem brancas porque as gotículas de água e cristais de gelo espalham a luz solar em todas as direções. Como a luz contém todas as cores, esse espalhamento uniforme faz com que elas pareçam brancas quando vistas de baixo ou de longe. Foto: Imagem de Elisa por Pixabay
  • Nuvens escuras indicam maior densidade ou espessura, bloqueando parte da luz solar. Quando há maior concentração de água ou gelo, a luz não atravessa tão facilmente, fazendo a base parecer cinza ou preta, especialmente em nuvens de tempestade.
    Nuvens escuras indicam maior densidade ou espessura, bloqueando parte da luz solar. Quando há maior concentração de água ou gelo, a luz não atravessa tão facilmente, fazendo a base parecer cinza ou preta, especialmente em nuvens de tempestade. Foto: -Imagem de Manfred Richter por Pixabay
  • As nuvens podem começar a se formar próximas ao solo, em altitudes muito baixas, como no caso do nevoeiro. Em geral, as nuvens troposféricas começam a aparecer a partir de 100 metros, dependendo da região e das condições climáticas.
    As nuvens podem começar a se formar próximas ao solo, em altitudes muito baixas, como no caso do nevoeiro. Em geral, as nuvens troposféricas começam a aparecer a partir de 100 metros, dependendo da região e das condições climáticas. Foto: flickr Richard
  • Nuvens podem se formar até aproximadamente 18 quilômetros, na tropopausa, que é a camada superior da troposfera. Em algumas condições especiais, podem ocorrer formações em altitudes ainda maiores, como as nacaradas (20 km) e notilucentes (80 km).
    Nuvens podem se formar até aproximadamente 18 quilômetros, na tropopausa, que é a camada superior da troposfera. Em algumas condições especiais, podem ocorrer formações em altitudes ainda maiores, como as nacaradas (20 km) e notilucentes (80 km). Foto: Chanas Unsplash
  • As nuvens afetam a visibilidade, a turbulência, o consumo de combustível e os processos de navegação aérea. Nuvens de tempestade representam risco de ventos cortantes e granizo, enquanto as nuvens densas obrigam aeronaves a voarem acima ou ao redor delas.
    As nuvens afetam a visibilidade, a turbulência, o consumo de combustível e os processos de navegação aérea. Nuvens de tempestade representam risco de ventos cortantes e granizo, enquanto as nuvens densas obrigam aeronaves a voarem acima ou ao redor delas. Foto: Reprodução do X @BlacksWeather
  • Os ventos podem ajudar a formar nuvens ao transportar umidade para áreas onde o ar sobe e resfria. Eles também influenciam no formato e deslocamento das nuvens. Ventos fortes em alta altitude podem esticar nuvens em camadas ou formar estruturas específicas, como cirros.
    Os ventos podem ajudar a formar nuvens ao transportar umidade para áreas onde o ar sobe e resfria. Eles também influenciam no formato e deslocamento das nuvens. Ventos fortes em alta altitude podem esticar nuvens em camadas ou formar estruturas específicas, como cirros. Foto: Imagem de Kris Hudson por Pixabay
  • Regiões tropicais e zonas costeira têm mais nuvens devido à elevada umidade e ao movimento de ar ascendente. Exemplos incluem a Amazônia. A cidade de Manaus, por exemplo, é conhecida pela chuva frequente.
    Regiões tropicais e zonas costeira têm mais nuvens devido à elevada umidade e ao movimento de ar ascendente. Exemplos incluem a Amazônia. A cidade de Manaus, por exemplo, é conhecida pela chuva frequente. Foto: Imagem de u_mitg0uorzx por Pixabay
  • O mesmo ocorre com as regiões montanhosas, onde as nuvens também se formam com vigor. É o caso do Himalaia, onde asa condições favorecem uma formação constante de nuvens.
    O mesmo ocorre com as regiões montanhosas, onde as nuvens também se formam com vigor. É o caso do Himalaia, onde asa condições favorecem uma formação constante de nuvens. Foto: Imagem de sfkjrgk por Pixabay
  • Desertos como o Saara e a Antártica possuem poucas nuvens devido à baixa umidade e a padrões atmosféricos que dificultam a formação de precipitação. O ar seco impede a condensação necessária para gerar nuvens visíveis
    Desertos como o Saara e a Antártica possuem poucas nuvens devido à baixa umidade e a padrões atmosféricos que dificultam a formação de precipitação. O ar seco impede a condensação necessária para gerar nuvens visíveis Foto: Divulgação LeTourneux
  • A chuva ocorre quando gotículas de água em nuvens se juntam e crescem até ficarem grandes e pesadas o suficiente para cair. O processo é impulsionado pela colisão e fusão de partículas, geralmente em nuvens cumulus e nimbostratus.
    A chuva ocorre quando gotículas de água em nuvens se juntam e crescem até ficarem grandes e pesadas o suficiente para cair. O processo é impulsionado pela colisão e fusão de partículas, geralmente em nuvens cumulus e nimbostratus. Foto: Enrique por Pixabay
  • Os raios ocorrem principalmente em nuvens do tipo cumulonimbus, que possuem grandes diferenças de cargas elétricas entre as camadas superior e inferior. Descargas elétricas são liberadas quando a tensão excede o limite atmosférico, criando relâmpagos.
    Os raios ocorrem principalmente em nuvens do tipo cumulonimbus, que possuem grandes diferenças de cargas elétricas entre as camadas superior e inferior. Descargas elétricas são liberadas quando a tensão excede o limite atmosférico, criando relâmpagos. Foto: Reprodução do X @theinformant_x
  • Nuvens refletem luz solar, contribuindo para o resfriamento terrestre, mas também retêm calor, promovendo o efeito estufa. Seu impacto depende do tipo, cobertura e altitude, desempenhando papel-chave no equilíbrio climático global.
    Nuvens refletem luz solar, contribuindo para o resfriamento terrestre, mas também retêm calor, promovendo o efeito estufa. Seu impacto depende do tipo, cobertura e altitude, desempenhando papel-chave no equilíbrio climático global. Foto: Reprodução do X @treemissions
  • Veja agora os principais tipos de nuvens que existem e saiba quais as características de cada uma.
    Veja agora os principais tipos de nuvens que existem e saiba quais as características de cada uma. Foto: Imagem de F. Muhammad por Pixabay
  • Cirros - São nuvens altas, geralmente acima de 6.000 metros, formadas por cristais de gelo. Aparecem como filamentos finos, delicados e esbranquiçados, frequentemente em formas que lembram fios de cabelo. Indicam mudanças climáticas quando se acumulam.
    Cirros - São nuvens altas, geralmente acima de 6.000 metros, formadas por cristais de gelo. Aparecem como filamentos finos, delicados e esbranquiçados, frequentemente em formas que lembram fios de cabelo. Indicam mudanças climáticas quando se acumulam. Foto: Imagem de Vijaya narasimha por Pixabay
  • Cirrostratos - nSão véus finos e quase transparentes que cobrem grandes áreas do céu. Formados também por cristais de gelo, podem produzir halos em torno do Sol ou da Lua. Estão a altitudes elevadas e indicam chegada de chuva ou neve em breve.
    Cirrostratos - nSão véus finos e quase transparentes que cobrem grandes áreas do céu. Formados também por cristais de gelo, podem produzir halos em torno do Sol ou da Lua. Estão a altitudes elevadas e indicam chegada de chuva ou neve em breve. Foto: Imagem de Ji?í Rotrekl por Pixabay
  • Cirrocúmulos - Formam-se em altos níveis e parecem flocos pequenos, como
    Cirrocúmulos - Formam-se em altos níveis e parecem flocos pequenos, como "ovelhas" no céu. São compostos por cristais de gelo, frequentemente dispostos em padrões regulares. Representam condições estáveis, sem chuvas. Foto: Flickr Mike Finn
  • Altostratos - Situam-se entre 2.000 e 6.000 metros, cobrindo o céu em tons de cinza claro ou azul-acinzentado. São mais densos que cirrostratos, podendo esconder parcialmente o Sol. Indicam chuva moderada ou neve se evoluírem.
    Altostratos - Situam-se entre 2.000 e 6.000 metros, cobrindo o céu em tons de cinza claro ou azul-acinzentado. São mais densos que cirrostratos, podendo esconder parcialmente o Sol. Indicam chuva moderada ou neve se evoluírem. Foto: Flickr Cesar
  • Altocúmulos -mSão nuvens médias em formato de blocos ou
    Altocúmulos -mSão nuvens médias em formato de blocos ou "bolhas" arredondadas que se agrupam, por vezes parecendo rolos ou camadas com espaços entre elas. Indicam mudanças climáticas próximas e podem surgir antes de tempestades. Foto: Flickr zaedi asri
  • Estratos - Localizam-se em altitudes baixas, cobrindo o céu de maneira uniforme, como um nevoeiro elevado. São cinzentos e densos, bloqueando parcialmente a luz solar. Podem produzir chuviscos leves, mas normalmente não causam tempestades.
    Estratos - Localizam-se em altitudes baixas, cobrindo o céu de maneira uniforme, como um nevoeiro elevado. São cinzentos e densos, bloqueando parcialmente a luz solar. Podem produzir chuviscos leves, mas normalmente não causam tempestades. Foto: Reprodução do X @MetService
  • Estratocúmulos - Formam-se em níveis baixos como massas arredondadas dispostas em camadas contínuas. Sua aparência é mais irregular do que a dos estratos e frequentemente se alternam entre zonas de sombra e claridade. Geralmente não causam chuva forte.
    Estratocúmulos - Formam-se em níveis baixos como massas arredondadas dispostas em camadas contínuas. Sua aparência é mais irregular do que a dos estratos e frequentemente se alternam entre zonas de sombra e claridade. Geralmente não causam chuva forte. Foto: Simon Eugster/Wikimédia Commons
  • Nimbostratos - São nuvens espessas e escuras que cobrem o céu completamente em tons cinzentos. Estão associadas a precipitações contínuas, como chuva ou neve, que podem durar horas. Podem se estender desde níveis baixos até médios.
    Nimbostratos - São nuvens espessas e escuras que cobrem o céu completamente em tons cinzentos. Estão associadas a precipitações contínuas, como chuva ou neve, que podem durar horas. Podem se estender desde níveis baixos até médios. Foto: Flickr Stefano Zeraus
  • Cúmulos - São nuvens brancas e fofas, com bases planas e topos que se desenvolvem verticalmente. Parecem
    Cúmulos - São nuvens brancas e fofas, com bases planas e topos que se desenvolvem verticalmente. Parecem "algodões" no céu e se formam em dias claros, geralmente sem precipitações. Podem evoluir para nuvens de tempestade se crescerem muito. Foto: NOAA Photo Library/Wikimédia Commons
  • Cumulonimbus - São nuvens de grande desenvolvimento vertical, parecendo
    Cumulonimbus - São nuvens de grande desenvolvimento vertical, parecendo "torres" com topos achatados em forma de bigorna. Associadas a tempestades, raios, ventos fortes e até tornados. Podem alcançar altitudes acima de 15 km. Foto: Hussein Kefel/Wikimédia Commons
  • E um fenômeno muito curioso está entre as formações mais incríveis do planeta. Trata-se das Nuvens de Kelvin-Helmholtz. Esse tipo de nuvem surge quando duas camadas de ar com diferentes densidades e velocidades se encontram. A camada superior, geralmente mais rápida e menos densa,
    E um fenômeno muito curioso está entre as formações mais incríveis do planeta. Trata-se das Nuvens de Kelvin-Helmholtz. Esse tipo de nuvem surge quando duas camadas de ar com diferentes densidades e velocidades se encontram. A camada superior, geralmente mais rápida e menos densa, "rola" sobre a camada inferior, criando as ondulações. Foto: FACEBOOK/ RACHEL GORDON
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