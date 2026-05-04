Moringa oleifera: seus benefícios e a proibição da Anvisa no Brasil

A moringa pode atingir até 12 metros de altura e possui folhas verdes claras com aspecto plumoso, além de flores pequenas, perfumadas e de coloração branca ou creme. Já do ponto de vista científico, a moringa chama atenção pela elevada concentração de nutrientes e compostos bioativos, desse modo, a planta contém vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro, cálcio, fósforo e zinco. Também apresenta antioxidantes naturais, flavonoides, polifenóis, quercetina, carotenoides, ácido c Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público