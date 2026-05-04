Domo de Araguainha: a maior cratera de impacto da América do Sul e seus segredos geológicos

A colisão ocorreu em um dos momentos mais críticos da história geológica, marcado pela maior extinção em massa já registrada. A formação do domo está diretamente associada ao impacto de um asteroide que, segundo estimativas científicas, possuía entre cerca de 1,7 e até 3 quilômetros de diâmetro e atingiu a Terra a velocidades extremamente altas. Na época, a região onde hoje se encontra o centro-oeste brasileiro era coberta por um mar raso, o que fez com que o impacto ocorresse em ambiente marinh Foto: Joana Sanchez/UFG .