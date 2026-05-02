Galeria
Conheça as estações de trem mais bonitas do Brasil
-
A viagem de trem entre Ouro Preto e Mariana é uma experiência encantadora que combina história e beleza. Revitalizada pela Vale entre 2004 e 2006, a antiga ferrovia construída em 1883 foi restaurada, com as estações e locomotivas mantendo suas características originais. Foto: Reprodução do Youtube Canal OURO PRETO
-
A linha férrea foi essencial para o desenvolvimento das cidades, ligando-as e promovendo o crescimento econômico. O Trem Turístico é uma das principais atrações culturais da região. Foto: Reprodução do Youtube Canal OURO PRETO
-
Destacam-se as locomotivas restauradas, como a Loco 201, fabricada em 1949, e a Brigardier, de origem alemã, que também foi utilizada em tempos de guerra. A viagem oferece uma imersão no passado ferroviário do Brasil. Foto: Priscila Zambotto /Wikimédia Commons
-
Sua estrutura, repleta de detalhes artísticos, está em processo de restauração para preservar sua beleza histórica. A estação é um símbolo cultural e arquitetônico de São Paulo, conectando a história ferroviária à vida artística da cidade. Foto: Flickr Ciudades Imaginadas
-
-
A Estação Ferroviária de São João del Rei, inaugurada em 1881, é um ícone das estradas de ferro de Minas Gerais. Após a desativação da linha nos anos 1960, a estação passou a ser um ponto turístico, servindo como partida para o famoso passeio de Maria-Fumaça até Tiradentes. Foto: - Reprodução do Youtube
-
Com um museu ferroviário que preserva peças e registros da história do transporte no Brasil, a estação mantém viva a memória das ferrovias, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural imersiva. A operação do trem turístico é um importante projeto de preservação do patrimônio ferroviário nacional. Foto: - Universidae federal de São João Del-Rei
-
Inaugurada em 1926, a Estação Anhumas é o ponto de partida da famosa Maria-Fumaça que liga Campinas a Jaguariúna. Sua arquitetura histórica do início do século 20 é mantida pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), e a estação é um importante exemplo da cultura ferroviária brasileira. Foto: flickr Setsuko Hanazaki
-
-
Após o fim do uso comercial em 1977, a estação passou a ser um atrativo turístico, oferecendo passeios de trem por fazendas centenárias de café. O trajeto de 24 km é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas (Condepacc), preservando a memória da antiga ferrovia que ligava São Paulo a Minas Gerais. Foto: flickr Fernando Picarelli Martins
-
A estação faz parte do Expresso Turístico, que leva os visitantes por um percurso histórico, enquanto a cidade oferece atrações culturais e ecológicas, como o Museu do Castelinho e o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. Foto: Flickr William Molina
-
Inaugurada em 1919, a Estação Ferroviária de Bento Gonçalves foi importante para o escoamento da produção da região da Serra Gaúcha. Em 1993, ela começou a funcionar como ponto de partida para um passeio turístico de Maria-Fumaça, com 23 km de trajeto pelas belas paisagens da região, incluindo degustação de vinhos locais. Foto: Ricardo Melo Araujo/Wikimédia Commons
-
-
A estação preserva a história das ferrovias da região e se tornou um dos principais atrativos turísticos de Bento Gonçalves, especialmente para os amantes da cultura e da gastronomia do Rio Grande do Sul. Foto: -Reprodução de Facebook
-
Inaugurada em 1858, a Estação Central do Brasil, situada no centro do Rio de Janeiro, é uma das estações ferroviárias mais famosas do país. Foto: Boaventuravinicius/Wikimédia Commons
-
Sua importância histórica foi imortalizada pelo filme "Central do Brasil", que a levou ao reconhecimento internacional. Originalmente chamada Estação da Corte, ela foi palco do transporte de passageiros e mercadorias essenciais para a cidade. Foto: Super Via
-
-
Ao longo dos anos, passou por diversas modificações, mas continua a ser um importante ponto de saída de várias linhas que conectam a cidade a outros municípios e bairros. Sua rica história e arquitetura fazem dela um dos maiores patrimônios ferroviários do país. Foto: Arne Müseler /Wikimédia Commons
-
Inaugurada em 16 de fevereiro de 1867, a Estação da Luz é um marco histórico da cidade de São Paulo, com uma arquitetura vitoriana imponente, sendo projetada para ser a principal porta de entrada para a cidade. Ela foi construída com materiais importados da Inglaterra e passou por diversas reformas ao longo dos anos. Foto: Wilfredor/Wikimédia Commons
-
Hoje, além de ser um importante centro de transporte, abriga o Museu da Língua Portuguesa e continua a ser um dos ícones culturais da cidade. A estação sofreu um incêndio em 1946, mas foi restaurada, garantindo sua importância como patrimônio histórico e arquitetônico da capital paulista. Foto: Madmarcelomad /Wikimédia Commons
-