Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Copacabana Palace, onde está Shakira, é ícone em hotelaria e recebeu personalidades históricas

RF
Redação Flipar
  • Um dos maiores símbolos do famoso bairro carioca, o Copacabana Palace alcançou, inclusive, o status de ponto turístico do Rio - uma referência na Princesinha do Mar.
    Um dos maiores símbolos do famoso bairro carioca, o Copacabana Palace alcançou, inclusive, o status de ponto turístico do Rio - uma referência na Princesinha do Mar. Foto: Divulgação/Copacabana Palace
  • O Belmond Copacabana Palace, nome formal do Copacabana Palace, é um hotel de luxo cinco estrelas situado à beira-mar da Praia de Copacabana, inaugurado em 1923.
    O Belmond Copacabana Palace, nome formal do Copacabana Palace, é um hotel de luxo cinco estrelas situado à beira-mar da Praia de Copacabana, inaugurado em 1923. Foto: Donatas Dabravolskas - Wikimédia Commons
  • A ideia de construir um hotel de luxo na orla de Copacabana surgiu em 1919, a partir do entusiasmo do então presidente Epitácio Pessoa.
    A ideia de construir um hotel de luxo na orla de Copacabana surgiu em 1919, a partir do entusiasmo do então presidente Epitácio Pessoa. Foto: domínio público
  • Na época, a cidade do Rio de Janeiro vivia a expectativa da Exposição do Centenário da Independência do Brasil, que seria realizada em 1922.
    Na época, a cidade do Rio de Janeiro vivia a expectativa da Exposição do Centenário da Independência do Brasil, que seria realizada em 1922. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O objetivo era oferecer aos visitantes ilustres um local à altura da grandiosidade do evento.
    O objetivo era oferecer aos visitantes ilustres um local à altura da grandiosidade do evento. Foto: Reprodução de Instagram @copacabanarj
  • A missão de construir o hotel foi confiada ao empresário Octávio Guinle, um dos homens mais ricos do Brasil na época.
    A missão de construir o hotel foi confiada ao empresário Octávio Guinle, um dos homens mais ricos do Brasil na época. Foto: wikimedia commons Georges Chevalier
  • O projeto arquitetônico ficou a cargo do francês Joseph Gire, que buscou inspiração em dois famosos hotéis da Riviera Francesa: o Negresco, em Nice, e o Carlton, em Cannes (foto).
    O projeto arquitetônico ficou a cargo do francês Joseph Gire, que buscou inspiração em dois famosos hotéis da Riviera Francesa: o Negresco, em Nice, e o Carlton, em Cannes (foto). Foto: wikimedia commons Arnaud 25
  • A construção do Copacabana Palace teve início em 1919 e se estendeu por quatro anos, sendo concluída em 1923.
    A construção do Copacabana Palace teve início em 1919 e se estendeu por quatro anos, sendo concluída em 1923. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O hotel foi inaugurado oficialmente em 13 de agosto de 1923, quase um ano após a Exposição do Centenário, por conta de atrasos na importação de materiais, falta de tecnologia e mão de obra qualificada no país na época.
    O hotel foi inaugurado oficialmente em 13 de agosto de 1923, quase um ano após a Exposição do Centenário, por conta de atrasos na importação de materiais, falta de tecnologia e mão de obra qualificada no país na época. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Além disso, houve uma forte ressaca no mar de Copacabana que chegou a destruir parte da Avenida Atlântica, causando estragos no primeiro pavimento do hotel.
    Além disso, houve uma forte ressaca no mar de Copacabana que chegou a destruir parte da Avenida Atlântica, causando estragos no primeiro pavimento do hotel. Foto: Flickr Arquivo Nacional
  • Depois da inauguração, o hotel histórico se tornou um símbolo da cidade e do Brasil, sendo frequentado por celebridades, políticos e figuras da alta sociedade.
    Depois da inauguração, o hotel histórico se tornou um símbolo da cidade e do Brasil, sendo frequentado por celebridades, políticos e figuras da alta sociedade. Foto: Divulgação
  • O hotel conta com 239 quartos e suítes luxuosas, seis andares, além de restaurantes renomados e áreas de lazer, uma piscina semiolímpica, spa e academia.
    O hotel conta com 239 quartos e suítes luxuosas, seis andares, além de restaurantes renomados e áreas de lazer, uma piscina semiolímpica, spa e academia. Foto: Wikimedia Commons Carlos Alkmin
  • Dois desses restaurantes são o Cipriani, comandado pelo chef italiano Nello Cassese e o pan-asiático Mee, ambos com uma estrela Michelin.
    Dois desses restaurantes são o Cipriani, comandado pelo chef italiano Nello Cassese e o pan-asiático Mee, ambos com uma estrela Michelin. Foto: Divulgação/Belmond
  • Algumas das marcas registradas do Copacabana Palace são sua elegância e sofisticação, presentes desde o lobby de entrada do hotel.
    Algumas das marcas registradas do Copacabana Palace são sua elegância e sofisticação, presentes desde o lobby de entrada do hotel. Foto: divulgação
  • O hotel também oferece uma variedade de atividades de lazer, como aulas de yoga, tênis e até surf.
    O hotel também oferece uma variedade de atividades de lazer, como aulas de yoga, tênis e até surf. Foto: divulgação / Copacabana Palace
  • Além disso, o Copacabana Palace é famoso por seus eventos e festas luxuosas, que já receberam nomes como Rita Hayworth, Orson Welles e Frank Sinatra (à direita).
    Além disso, o Copacabana Palace é famoso por seus eventos e festas luxuosas, que já receberam nomes como Rita Hayworth, Orson Welles e Frank Sinatra (à direita). Foto: divulgação
  • O Réveillon do Copacabana Palace é um dos mais badalados do mundo, atraindo celebridades e socialites do mundo todo.
    O Réveillon do Copacabana Palace é um dos mais badalados do mundo, atraindo celebridades e socialites do mundo todo. Foto: reprodução youtube
  • São tantas celebridades que já se hospedaram por lá que o hotel possui um livro chamado de
    São tantas celebridades que já se hospedaram por lá que o hotel possui um livro chamado de "Livro de Ouro", com assinaturas de centenas de personalidades históricas, de Albert Einstein e Walt Disney a Santos Dumont. Foto: montagem / reprodução tv globo
  • O hotel também já foi cenário de filmes, como “Voando para o Rio” (1933), com Fred Astaire, e
    O hotel também já foi cenário de filmes, como “Voando para o Rio” (1933), com Fred Astaire, e "Os Cafajestes" (1962), do cineasta Ruy Guerra. Foto: reprodução / Voando Para o Rio
  • Membros de realezas também já pisaram seus pés no Copacabana Palace ao longo da história. Em março de 1931, o príncipe de Gales, que se tornaria Edward VIII, e seu irmão, o futuro George V, se hospedaram no hotel.
    Membros de realezas também já pisaram seus pés no Copacabana Palace ao longo da história. Em março de 1931, o príncipe de Gales, que se tornaria Edward VIII, e seu irmão, o futuro George V, se hospedaram no hotel. Foto: wikimedia commons dronepicr
  • A eterna rainha Elizabeth II também esteve no Copacabana Palace durante sua única visita oficial ao Brasil, em 1968.
    A eterna rainha Elizabeth II também esteve no Copacabana Palace durante sua única visita oficial ao Brasil, em 1968. Foto: Arquivo Histórico do Itamaraty
  • O atual rei britânico, Charles III, esteve no hotel em três oportunidades diferentes: em 1978, em 1991, dessa vez acompanhado da então esposa, a Princesa Diana, e em 2009, acompanhado da hoje rainha Camilla.
    O atual rei britânico, Charles III, esteve no hotel em três oportunidades diferentes: em 1978, em 1991, dessa vez acompanhado da então esposa, a Princesa Diana, e em 2009, acompanhado da hoje rainha Camilla. Foto: reprodução tv globo
  • Assim como Lady Gaga , Madonna e Shakira, vários artistas da música também já ficaram no hotel: Carmen Miranda, Janis Joplin, Mick Jagger, Justin Bieber, entre outros.
    Assim como Lady Gaga , Madonna e Shakira, vários artistas da música também já ficaram no hotel: Carmen Miranda, Janis Joplin, Mick Jagger, Justin Bieber, entre outros. Foto: reprodução tv globo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay