Qual a diferença entre a hortelã e a menta?

No sul do Brasil, por exemplo, é comum que várias espécies sejam chamadas simplesmente de menta. Já no interior de São Paulo e em muitos estados do Nordeste, a palavra hortelã costuma ser usada para praticamente todas elas. Assim, duas pessoas podem estar falando de plantas diferentes utilizando exatamente o mesmo nome popular, o que contribui para a ideia de que menta e hortelã seriam idênticas. Foto: Youtube/ MundoBoaForma