José de Alencar: quem foi o autor de “Iracema” e “O Guarani”

Além da literatura, José de Alencar também trabalhou na política e no jornalismo. Foi eleito deputado estadual pelo Ceará em 1861, ocupou o cargo de chefe da Secretaria do Ministério da Justiça em 1859 e se tornou Ministro da Justiça entre 1868 e 1870. Paralelamente, trabalhou como jornalista no jornal “Correio Mercantil” e depois assumiu o cargo de redator-chefe do “Diário do Rio de Janeiro”. Foto: NomeVisualizzato por Pixabay