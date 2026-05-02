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José de Alencar: quem foi o autor de “Iracema” e “O Guarani”
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Ainda criança, José de Alencar se mudou com a família para o Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Estudou no Colégio de Instrução Elementar e, em 1846, aos 17 anos, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Formou-se em 1850 e, durante a faculdade, criou a revista literária “Ensaios Literários”. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Além da literatura, José de Alencar também trabalhou na política e no jornalismo. Foi eleito deputado estadual pelo Ceará em 1861, ocupou o cargo de chefe da Secretaria do Ministério da Justiça em 1859 e se tornou Ministro da Justiça entre 1868 e 1870. Paralelamente, trabalhou como jornalista no jornal “Correio Mercantil” e depois assumiu o cargo de redator-chefe do “Diário do Rio de Janeiro”. Foto: NomeVisualizzato por Pixabay
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José de Alencar iniciou oficialmente sua carreira literária em 1856, com a publicação do livro “Cinco Minutos”. No mesmo ano, ganhou reconhecimento depois da publicação das “Cartas sobre A Confederação dos Tamoios”, textos em que criticava o poema épico “A Confederação dos Tamoios”, de Gonçalves de Magalhães, um dos pioneiros do romantismo no Brasil. Foto: Divulgação
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As obras de José de Alencar foram marcadas pela valorização da cultura brasileira. Seus romances retratavam paisagens, tradições, personagens e costumes do país em uma época em que a literatura ainda sofria grande influência europeia. Outra característica importante de sua escrita foi o uso de uma linguagem mais próxima do português falado no Brasil. Foto: Divulgação
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Sua produção literária reuniu romances indianistas, urbanos e regionalistas, além de peças de teatro, crônicas, folhetins e críticas literárias. Entre os temas mais presentes em seus livros estavam a formação da sociedade brasileira, os costumes da época e a vida em diferentes regiões do país. Suas obras também abordavam questões culturais, sociais e históricas do Brasil do século 19. Foto: ME/Portal da Copa/Embratur/Wikimédia Commons
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Os romances indianistas, tipo de narrativa cujo protagonista é um indígena, estão entre suas obras mais conhecidas. Neles, o autor utiliza personagens indígenas como símbolos da origem e da identidade brasileira dentro da literatura romântica. Dessa fase surgiram clássicos como “Iracema”, “O Guarani” e “Ubirajara”, considerados alguns dos livros mais importantes do romantismo brasileiro. Foto: Divulgação
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Assim, o romance mais famoso de José de Alencar é “Iracema”, publicado em 1865. A obra, que foi elogiada por Machado de Assis, conta a história de amor entre Iracema, uma jovem indígena tabajara, e o colonizador português Martim, em meio aos conflitos entre povos indígenas e ao avanço da colonização portuguesa no Ceará. Foto: Divulgação
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Além dos livros citados anteriormente, José de Alencar escreveu diversos romances que se tornaram clássicos da literatura brasileira. Entre suas obras mais conhecidas estão “A Viuvinha”, “Lucíola”, “Diva”, “As Minas de Prata”, “O Gaúcho”, “A Pata da Gazela”, “O Tronco do Ipê”, “Sonhos d’Ouro”, “A Guerra dos Mascates”, “Senhora”, “O Sertanejo” e “Encarnação”. Foto: Divulgação
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As obras de José de Alencar receberam diversas adaptações para o teatro, cinema, televisão e até ópera ao longo dos anos. O romance “O Guarani”, por exemplo, inspirou a famosa ópera de Carlos Gomes, apresentada pela primeira vez em 1870, no Teatro Scala, em Milão. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Já “As Minas de Prata” serviu de inspiração para a novela “A Padroeira”, da TV Globo, enquanto “Essas Mulheres” foi baseada nos romances “Senhora”, “Lucíola” e “Diva”. Outras produções televisivas também foram inspiradas em seus livros, como “Sinhazinha Flô”, baseada em obras como “A Viuvinha”, “Til” e “O Sertanejo”. Foto: Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial
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José de Alencar foi amigo de Machado de Assis, que o escolheu como patrono da cadeira nº 23 da Academia Brasileira de Letras em homenagem à sua importância para a literatura nacional. Quando a Academia foi fundada, em 1897, Alencar já havia falecido. O escritor morreu no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1877, aos 48 anos, vítima de tuberculose. Foto: Wikimedia Commons/Wolfhardt