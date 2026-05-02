Entre o vermelho e o dourado: o encanto do bordo-japonês que colore espaços no outono

Além da beleza marcante, o bordo-japonês se destaca pela versatilidade no uso. Ele pode ser cultivado tanto em jardins amplos quanto em espaços menores, como varandas e pátios, adaptando-se bem ao plantio em vasos quando recebe os cuidados adequados. Sua estrutura de galhos finos e folhas recortadas favorece composições harmoniosas com pedras, fontes e outros elementos decorativos, sendo muito utilizado em projetos inspirados em jardins orientais. Mesmo isolado, é capaz de se tornar o grande des Foto: Reprodução do Flickr Manuel Barroso