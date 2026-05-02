Estilo de Vida
Para que serve a moringa de barro e como ela conserva a água fresca?
-
Dessa forma, mesmo em dias quentes, a água costuma ficar em temperatura agradável e pronta para consumo. Assim, a moringa é uma alternativa mais sustentável, já que reduz o uso de garrafas plásticas e recipientes industrializados. Além disso, muitas peças são produzidas artesanalmente, o que ajuda a valorizar o trabalho de artesãos e mantém viva uma tradição cultural antiga. Foto: Flickr Claudio Zeiger
-
Existem diversos modelos e tamanhos de moringa. Algumas acompanham copo na parte superior, enquanto outras possuem detalhes decorativos. As menores são indicadas para quartos e escritórios, enquanto as maiores atendem melhor famílias ou ambientes com maior consumo de água. Além disso, muitas pessoas utilizam a peça como item decorativo em cozinhas, salas e áreas externas. Foto: Imagem gerada por I.A
-
No entanto, antes do primeiro uso, é importante preparar corretamente a moringa para evitar o gosto forte de barro. O recomendado é lavar a peça com água corrente, esponja macia e sabão neutro. Depois disso, deve-se enxaguar bem e evitar o uso de produtos abrasivos ou escovas metálicas, porque o barro pode absorver substâncias químicas. Foto: Divulgação
-
Após a lavagem, a moringa precisa passar pelo processo chamado “cura”. Para isso, basta enchê-la com água limpa ou deixá-la submersa por cerca de 12 horas. Esse procedimento ajuda o barro a absorver água, melhora o resfriamento natural e reduz o gosto de argila. Em seguida, a primeira água deve ser descartada antes do uso diário. Também é importante manter a tampa fechada para evitar poeira e impurezas. Foto: Reprodução Youtube
-
-
A limpeza frequente ajuda a conservar a moringa por mais tempo. O ideal é trocar a água regularmente e não deixá-la parada durante muitos dias. Para higienizar a parte interna, uma escova longa e macia pode facilitar o processo. Quando não estiver em uso, a peça deve secar naturalmente em local ventilado para evitar odores e acúmulo de umidade. Foto: Imagem gerada por I.A