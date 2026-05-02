Para que serve a moringa de barro e como ela conserva a água fresca?

A limpeza frequente ajuda a conservar a moringa por mais tempo. O ideal é trocar a água regularmente e não deixá-la parada durante muitos dias. Para higienizar a parte interna, uma escova longa e macia pode facilitar o processo. Quando não estiver em uso, a peça deve secar naturalmente em local ventilado para evitar odores e acúmulo de umidade. Foto: Imagem gerada por I.A