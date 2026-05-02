Quem foi Agnes Moorehead? A inesquecível Endora de “A Feiticeira”

Nascida em 6 de dezembro de 1900, em Clinton, Estados Unidos, embora mais tarde tenha alegado ter nascido em 1906. Agnes Moorehead se formou no Muskingum University e fez o mestrado em inglês e oratória na Universidade de Wisconsin. Depois disso, se mudou para Nova York, onde estudou na Academia Americana de Artes Dramáticas e atuou em montagens da Broadway e em programas de rádio. Na época, participou de milhares de programas e, por isso, foi uma das artistas mais ativas do rádio. Foto: Domínio Público