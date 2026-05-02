Da tecnologia à saúde mental: conheça profissões modernas que estão em alta

Especialista em ESG (siga em inglês para Ambiental, Social e Governança) - Profissional que atua na implementação de práticas ambientais, sociais e de governança dentro das organizações. Seu trabalho envolve sustentabilidade, responsabilidade social e transparência corporativa. A pressão por práticas mais éticas e sustentáveis tem impulsionado essa carreira. Empresas buscam alinhar seus negócios a valores que vão além do lucro. Foto: Imagem de Rosy / Bad Homburg / Germany por Pixabay