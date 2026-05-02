Unidos de Lucas irá homenagear Luiz Melodia no Carnaval do Rio em 2027

Nos anos seguintes, sua carreira seguiu produtiva, com o lançamento de diversos álbuns e a realização de shows no Brasil e no exterior. Trabalhos como “Nós” e “Felino” ajudaram a ampliar seu público, enquanto canções marcantes, como “Codinome Beija-Flor”, sucesso de Cazuza, reforçaram sua capacidade de interpretação única. Melodia também participou de festivais internacionais e dividiu o palco com grandes nomes, consolidando-se como uma voz respeitada dentro e fora do país. Foto: Reprodução do Instagram @luizmelodia