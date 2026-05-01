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Alerta dos Estados Unidos para show de Shakira em Copacabana expõe preocupação com multidão e segurança no Rio

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Redação Flipar
  • Segundo o aviso, multidões desse porte podem ser imprevisíveis e, por isso, exigem cuidados extras dos participantes. O consulado destaca que situações de emergência podem ocorrer com mais facilidade nesse tipo de evento, reforçando a necessidade de vigilância constante durante toda a permanência no local.
    Segundo o aviso, multidões desse porte podem ser imprevisíveis e, por isso, exigem cuidados extras dos participantes. O consulado destaca que situações de emergência podem ocorrer com mais facilidade nesse tipo de evento, reforçando a necessidade de vigilância constante durante toda a permanência no local. Foto: reprodução x
  • Entre as principais recomendações da Embaixada, está evitar exibir objetos de valor, como celulares, joias e passaportes, para reduzir o risco de furtos. Além disso, o público deve manter atenção ao que consome, incluindo alimentos e bebidas, e observar sempre o ambiente ao redor.
    Entre as principais recomendações da Embaixada, está evitar exibir objetos de valor, como celulares, joias e passaportes, para reduzir o risco de furtos. Além disso, o público deve manter atenção ao que consome, incluindo alimentos e bebidas, e observar sempre o ambiente ao redor. Foto: Luis Dantas wikimedia commons
  • O comunicado também orienta os turistas a planejarem previamente rotas de saída da região e a elaborarem um “plano de contingência” em caso de imprevistos, como separação de amigos ou familiares. A organização antecipada do transporte e o uso de serviços confiáveis também são pontos destacados.
    O comunicado também orienta os turistas a planejarem previamente rotas de saída da região e a elaborarem um “plano de contingência” em caso de imprevistos, como separação de amigos ou familiares. A organização antecipada do transporte e o uso de serviços confiáveis também são pontos destacados. Foto: Caiano Midam / Divulgação
  • Outra recomendação importante é que visitantes mantenham consigo o endereço da hospedagem e compartilhem sua localização com alguém de confiança. O governo dos EUA ainda sugere o cadastro em sistemas de alerta, que permitem receber atualizações de segurança durante a estadia no Brasil.
    Outra recomendação importante é que visitantes mantenham consigo o endereço da hospedagem e compartilhem sua localização com alguém de confiança. O governo dos EUA ainda sugere o cadastro em sistemas de alerta, que permitem receber atualizações de segurança durante a estadia no Brasil. Foto: Markus Winkler/Pexels
  • O show integra o projeto “Todo Mundo no Rio” e deve transformar Copacabana em um dos maiores palcos a céu aberto do mundo, com grande operação de segurança e mobilidade montada pelas autoridades locais. A expectativa de público elevado explica o alerta, que busca orientar turistas diante da dimensão do evento.
    O show integra o projeto “Todo Mundo no Rio” e deve transformar Copacabana em um dos maiores palcos a céu aberto do mundo, com grande operação de segurança e mobilidade montada pelas autoridades locais. A expectativa de público elevado explica o alerta, que busca orientar turistas diante da dimensão do evento. Foto: Reprodução @shakira
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