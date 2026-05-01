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Pesquisa aponta que áudios de WhatsApp ‘irritam’ mais em países desenvolvidos; entenda
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Segundo uma reportagem da BBC, em países como Índia, México e Emirados Árabes Unidos, por exemplo, as mensagens de voz alcançam níveis de popularidade semelhantes aos textos. Já no Reino Unido, a adesão às mensagens de voz permanece limitada. Uma pesquisa feita pelo instituto YouGov indicou que apenas 4% dos 2,3 mil entrevistados utiliza o recurso, enquanto a maioria (83%) prefere a comunicação escrita. Foto: Magnific/KamranAydinov
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O contraste se torna ainda mais evidente quando se observa o Brasil, citado por Mark Zuckerberg como um dos maiores usuários de áudios no mundo, com volume significativamente superior ao de outros países — a pesquisa feita pelo YouGov não incluiu o país. "As pessoas no Brasil enviam mais figurinhas, participam mais de enquetes e enviam quatro vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que em qualquer outro país", disse o CEO da Meta. Foto: Reprodução/Meta
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Parte da explicação para esse fenômeno está na forma como a voz transmite emoção. Estudos da University of Wisconsin-Madison demonstraram que ouvir a voz de alguém reduz o estresse e fortalece vínculos afetivos, ainda que a pesquisa tenha analisado ligações telefônicas. Foto: Pexels/cottonbro studio
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Especialistas sugerem que mensagens gravadas podem oferecer benefícios semelhantes, embora com menor intensidade, já que não permitem interação imediata. Essa capacidade de transmitir nuances emocionais ajuda a explicar por que aplicativos de relacionamento adotaram o recurso, buscando criar conexões mais autênticas entre usuários. Foto: Reprodução/Freepik
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Por outro lado, críticas frequentes apontam para o esforço exigido de quem recebe. Diferentemente do texto, que permite leitura rápida e seletiva, o áudio demanda atenção contínua e não oferece previsibilidade sobre seu conteúdo ou duração. Foto: Samuel Angor/Unsplash
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Para muitos, isso gera desconforto, sobretudo em contextos profissionais ou em ambientes públicos. No Reino Unido, essa resistência também pode estar associada a um estilo de comunicação mais contido, no qual mensagens curtas e diretas são valorizadas. Foto: Pexels/Theo Decker
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Para Jessica Ringrose, professora de sociologia do University College de Londres, a resistência britânica tem raízes culturais. As mensagens de voz atraem quem gosta de falar e tem um componente mais expressivo e até performático. "Vejo os britânicos certamente menos propensos a enviar mensagens de voz e mais breves nas suas interações", comentou ela. Foto: Porapak Apichodilok/Pexels
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Fatores linguísticos e sociais também influenciam o sucesso do recurso. Em países multilíngues, como a Índia, a comunicação oral facilita a alternância entre idiomas e contorna dificuldades de escrita. Segundo dados do YouGov, 48% dos indianos consultados dá preferência para as mensagens de áudio no WhatsApp. Foto: Pexels/Tony Schnagl
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Além disso, comunidades com altos índices de migração internacional utilizam mensagens de voz como alternativa prática às ligações, já que permitem comunicação em horários diferentes sem perder o tom pessoal. Esse uso assíncrono reforça laços familiares e culturais mesmo à distância. Foto: Pexels/Roberto Hund
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Apesar das divergências, o crescimento das mensagens de voz revela uma transformação mais ampla na comunicação digital. O recurso ocupa um espaço intermediário entre a objetividade do texto e a interação direta das chamadas, oferecendo uma experiência híbrida que continua a evoluir. Foto: Magnific/benzoix
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Seja como ferramenta indispensável ou como hábito controverso, o áudio se consolidou como parte do cotidiano moderno, refletindo tanto as preferências individuais quanto as particularidades culturais de cada sociedade, além de evidenciar diferenças de comportamento entre países e até questões de etiqueta no ambiente digital. Foto: Reprodução/Freepik