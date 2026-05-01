Pesquisa aponta que áudios de WhatsApp ‘irritam’ mais em países desenvolvidos; entenda

O contraste se torna ainda mais evidente quando se observa o Brasil, citado por Mark Zuckerberg como um dos maiores usuários de áudios no mundo, com volume significativamente superior ao de outros países — a pesquisa feita pelo YouGov não incluiu o país. "As pessoas no Brasil enviam mais figurinhas, participam mais de enquetes e enviam quatro vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que em qualquer outro país", disse o CEO da Meta. Foto: Reprodução/Meta