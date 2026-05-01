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Orla de Santos pode ganhar espaço exclusivo para corredores e e pessoas com deficiência
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Um dos trechos apontados como viável fica entre o canal 3 e o Parque Roberto Mário Santini, onde há uma faixa de aproximadamente 1,20 metro entre a ciclovia e a vegetação que, segundo Miyasiro, bastaria receber uma boa terraplanagem para se transformar em uma pista funcional. “Não precisa nem tirar aquele jardinzinho da ciclovia, com uma boa ‘alisada’, já seria uma boa pista de corrida”, explicou Miyasiro, por meio de uma nota. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Santos
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A criação de uma área exclusiva permitiria não apenas o desenvolvimento de atividades esportivas, mas também garantiria o direito de circulação com mais tranquilidade para pessoas com deficiência. "A audiência pública foi um passo importante para avançarmos no projeto da pista de acessibilidade e corrida na orla. Ficou definido que vou encaminhar a ata da audiência ao Executivo, reunindo todas as demandas e sugestões apresentadas pela população", comunicou o vereador, em publicação no Instagram. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Santos
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O debate sobre a necessidade de uma pista específica para corredores não é recente. Em 2025, moradores organizaram mobilizações para rever restrições ao uso da ciclovia por praticantes de corrida. Em resposta parcial a esse movimento, o município criou em julho uma área exclusiva para corrida em um trecho da orla, disponível apenas às terças, quartas e quintas-feiras, entre 4h e 6h da manhã — solução considerada insuficiente diante da demanda. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Santos
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A nova proposta surge como uma solução mais ampla e permanente, capaz de atender diferentes perfis de usuários. O próximo passo é a formação de um grupo de trabalho pela Comissão Permanente de Esportes da Câmara, com a participação de assessorias esportivas, corredores e outros interessados. Foto: Secom/Santos
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A prefeitura ficou responsável por aprimorar o projeto com base nas contribuições recolhidas na audiência. Depois dessa etapa, uma nova rodada de debate público será realizada para apresentar a versão revisada à população e colher novas sugestões. Miyasiro também encaminhará ao Executivo a ata do encontro, com todas as observações levantadas. Foto: Fulviusbsas/Wikimédia Commons
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Além da função prática, o projeto dialoga com a importância da orla santista como patrimônio urbano. O jardim que acompanha a praia, reconhecido pelo Guinness World Records em 2002 como o maior jardim frontal de praia do mundo, se estende por 5,3 quilômetros entre bairros como José Menino e Ponta da Praia. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Santos
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A largura do Jardim da Orla de Santos varia entre 45 e 50 metros, somando uma área total de 218.800 metros quadrados de verde. A origem do projeto remonta ao início do século 20, quando o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito idealizou a transformação da orla em um espaço ajardinado. Foto: Regina Capp/Wikimedia Commons
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Seus estudos, realizados ainda na década de 1910, propunham a ocupação organizada da faixa litorânea com áreas verdes contínuas. Apesar da proposta pioneira, a execução prática só teve início em 1936, com a entrega dos primeiros trechos poucos anos depois. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Santos
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Ao longo das décadas seguintes, o espaço passou por ampliações e ganhou novos elementos que reforçaram sua função pública. Entre os anos de 1949 e 1959, foram incorporadas estruturas como fontes, postos de salvamento e o Aquário Municipal de Santos, ampliando o uso do local para lazer e turismo. Foto: Divulgação/Prefeitura de Santos
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O desenho paisagístico também evoluiu com o tempo. Inicialmente marcado por traços geométricos, o jardim assumiu formas mais orgânicas e curvas a partir da implantação da ciclovia, entre as décadas de 1970 e 1990. Hoje, o espaço reúne cerca de 38 monumentos que homenageiam figuras importantes da história local e nacional, além de apresentar uma grande diversidade botânica. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Santos
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São mais de 1.300 canteiros, floreiras e vasos, que abrigam dezenas de espécies ornamentais, com variações de cores e texturas que compõem um visual dinâmico ao longo de toda a extensão. A arborização também se destaca, com aproximadamente 1.800 árvores de diferentes portes, incluindo palmeiras e outras espécies que ajudam a moldar a paisagem. Foto: Reproduc?a?o/Youtube @Fala Vininhu