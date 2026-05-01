Orla de Santos pode ganhar espaço exclusivo para corredores e e pessoas com deficiência

Um dos trechos apontados como viável fica entre o canal 3 e o Parque Roberto Mário Santini, onde há uma faixa de aproximadamente 1,20 metro entre a ciclovia e a vegetação que, segundo Miyasiro, bastaria receber uma boa terraplanagem para se transformar em uma pista funcional. “Não precisa nem tirar aquele jardinzinho da ciclovia, com uma boa ‘alisada’, já seria uma boa pista de corrida”, explicou Miyasiro, por meio de uma nota. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Santos