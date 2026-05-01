Criado a partir de hidrelétrica, Serra da Mesa se tornou o maior lago artificial do Brasil e redefiniu região de Goiás

O reservatório é considerado o de maior armazenamento do setor elétrico brasileiro, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Além da produção energética própria, a barragem desempenha um papel fundamental na regularização do fluxo do rio, garantindo maior controle sobre o volume e a vazão das águas ao longo do ano e reduzindo os impactos de cheias e estiagens. Foto: Reproduc?a?o