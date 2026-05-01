Praça da Concórdia: o espaço urbano que reflete a França

Durante a Revolução Francesa, a Praça da Concórdia tornou-se cenário de execuções públicas em guilhotina, incluindo a de Luís 16 e Maria Antonieta, marcando um período sombrio e de ruptura. O local ganhou fama de terror, mas posteriormente foi renomeado para simbolizar a reconciliação nacional e a busca por paz, refletindo uma mudança de identidade profunda. Essa transformação converteu a praça em um espaço de memória coletiva, onde história e esperança se entrelaçam e permanecem vivas na consci Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons