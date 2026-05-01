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Origem dos clipes de papel envolve de alfinetes à 2ª Guerra Mundial; saiba

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Redação Flipar
  • A autoria da invenção é disputada. O norueguês Johan Vaaler registrou uma patente em 1899 por um modelo de clipe, e por isso é frequentemente citado como inventor. No entanto, o design que se popularizou de fato foi o modelo conhecido como “Gem”, desenvolvido na Inglaterra na mesma época e fabricado pela empresa Gem Manufacturing. Foi esse formato — com suas duas alças ovais sobrepostas — que atravessou décadas e se tornou o padrão reconhecível em todo o mundo.
    A autoria da invenção é disputada. O norueguês Johan Vaaler registrou uma patente em 1899 por um modelo de clipe, e por isso é frequentemente citado como inventor. No entanto, o design que se popularizou de fato foi o modelo conhecido como “Gem”, desenvolvido na Inglaterra na mesma época e fabricado pela empresa Gem Manufacturing. Foi esse formato — com suas duas alças ovais sobrepostas — que atravessou décadas e se tornou o padrão reconhecível em todo o mundo. Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/“Büroklammern -- 2021 -- 6481”/CC BY-SA 4.0
  • Durante a Segunda Guerra Mundial, os noruegueses chegaram a usar o clipe como símbolo silencioso de resistência à ocupação nazista, um gesto de união nacional que conferiu ao objeto uma dimensão política inesperada. Ao longo do tempo, o clipe se consolidou como uma ferramenta indispensável em escritórios, escolas e residências, devido à sua eficiência, baixo custo e facilidade de uso.
    Durante a Segunda Guerra Mundial, os noruegueses chegaram a usar o clipe como símbolo silencioso de resistência à ocupação nazista, um gesto de união nacional que conferiu ao objeto uma dimensão política inesperada. Ao longo do tempo, o clipe se consolidou como uma ferramenta indispensável em escritórios, escolas e residências, devido à sua eficiência, baixo custo e facilidade de uso. Foto: Pexels/Richard REVEL
  • Fabricado geralmente em arame de aço, muitas vezes revestido com plástico colorido ou zinco para evitar corrosão, o clipe de papel funciona por meio de tensão elástica, que mantém as folhas unidas sem perfurá-las. Essa característica representa uma vantagem em relação a métodos anteriores, pois preserva a integridade dos documentos e permite reorganizações rápidas.
    Fabricado geralmente em arame de aço, muitas vezes revestido com plástico colorido ou zinco para evitar corrosão, o clipe de papel funciona por meio de tensão elástica, que mantém as folhas unidas sem perfurá-las. Essa característica representa uma vantagem em relação a métodos anteriores, pois preserva a integridade dos documentos e permite reorganizações rápidas. Foto: Pexels/Kindel Media
  • Com o passar dos anos, surgiram também algumas variações de tamanho, formato e material, adaptadas a diferentes necessidades, desde pequenos conjuntos de folhas até volumes mais espessos. Além de sua função principal, o clipe de papel ganhou usos alternativos e criativos.
    Com o passar dos anos, surgiram também algumas variações de tamanho, formato e material, adaptadas a diferentes necessidades, desde pequenos conjuntos de folhas até volumes mais espessos. Além de sua função principal, o clipe de papel ganhou usos alternativos e criativos. Foto: Magnific/azerbaijan_stockers
  • Ele pode servir como marcador de páginas, ferramenta improvisada para abrir compartimentos de dispositivos eletrônicos, suporte para pequenos objetos ou até recurso em atividades artesanais. Na cultura popular, o clipe ganhou fama adicional em 2005, quando o canadense Kyle MacDonald realizou um feito incrível ao conseguir uma casa de 2 andares a partir de uma série de trocas sucessivas que partiram de um simples clipe vermelho.
    Ele pode servir como marcador de páginas, ferramenta improvisada para abrir compartimentos de dispositivos eletrônicos, suporte para pequenos objetos ou até recurso em atividades artesanais. Na cultura popular, o clipe ganhou fama adicional em 2005, quando o canadense Kyle MacDonald realizou um feito incrível ao conseguir uma casa de 2 andares a partir de uma série de trocas sucessivas que partiram de um simples clipe vermelho. Foto: Flickr/Kyle MacDonald/ReproduçãoReddit
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