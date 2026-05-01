Origem dos clipes de papel envolve de alfinetes à 2ª Guerra Mundial; saiba

A autoria da invenção é disputada. O norueguês Johan Vaaler registrou uma patente em 1899 por um modelo de clipe, e por isso é frequentemente citado como inventor. No entanto, o design que se popularizou de fato foi o modelo conhecido como “Gem”, desenvolvido na Inglaterra na mesma época e fabricado pela empresa Gem Manufacturing. Foi esse formato — com suas duas alças ovais sobrepostas — que atravessou décadas e se tornou o padrão reconhecível em todo o mundo. Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/“Büroklammern -- 2021 -- 6481”/CC BY-SA 4.0