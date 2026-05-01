Além dos holofotes: no Dia do Trabalho descubra famosos que também têm outras profissões

Ricardo Tozzi: O ator nascido em 18/8/1975 em Campinas (SP), 18 de agosto de 1975 (48 anos) é um economista e foi executivo da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Esse era o cargo de Ricardo Tozzi antes de se tornar ator, em 2005. Foto: Instagram/@ricardotozzireal