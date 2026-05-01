Monroe e os ‘pais fundadores’ dos Estados Unidos: um legado compartilhado

Nascido em 28/4/1758 na Virgínia, Monroe cresceu em uma família de proprietários rurais e perdeu os pais ainda jovem, sendo apoiado por seu tio Joseph Jones. Estudou na Faculdade de William & Mary, mas abandonou os estudos para se alistar no Exército Continental durante a Revolução Americana. Sua participação foi marcada por bravura, incluindo ferimentos graves na Batalha de Trenton, o que lhe rendeu reconhecimento e promoções militares, tornando-se símbolo da dedicação juvenil à causa da indepe Foto: domínio público