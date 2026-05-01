Antes de cadela Laika, uma gata francesa superou astronautas, chegou ao espaço e teve destino trágico

O voo teve curta duração, com menos de 15 minutos, mas submeteu o animal a condições extremas que poucos seres vivos suportariam. Durante a subida, Félicette enfrentou níveis de aceleração que chegaram a 9,5 vezes a força da gravidade, um valor muito superior ao limite que costuma levar humanos à perda de consciência, o que evidencia a intensidade física da missão e o grau de resistência exigido do animal. Foto: Reproduc?a?o