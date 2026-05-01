Ana de Armas comemora 38 anos e recebe homenagens após rompimento com Tom Cruise

Em 2025, Ana de Armas apareceu em destaque na mídia devido ao seu relacionamento com Tom Cruise. Em um primeiro momento, surgiram rumores de uma relação entre os dois depois de eles serem flagrados juntos em diversas ocasiões, inclusive no aniversário dela. Depois, o relacionamento foi confirmado, mas chegou ao fim em outubro. Aliás, no mês seguinte ao término, ela apareceu ao lado do empresário brasileiro Marcelo Valente e levantou rumores de relacionamento. Vale mencionar também que Cruise não Foto: Reproduc?a?o/Instagram