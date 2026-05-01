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De celebridade a morador de santuário: a trajetória de Bubbles, o chimpanzé de Michael Jackson
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Nascido em 1983, em uma instalação de pesquisa no estado americano do Texas, Bubbles foi adotado ainda filhote por Michael Jackson e levado para viver inicialmente na casa de Encino, na Califórnia, antes de se tornar uma figura emblemática do rancho Neverland, famosa e luxuosa residência do cantor. Sua rotina era incomum: ele dividia espaços privados da casa, acompanhava refeições, frequentava a área do cinema particular da propriedade e era tratado com um nível de cuidado e atenção raramente vi Foto: Reprodução do Instagram @michaeljackson
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Com o passar do tempo, essa convivência se intensificou. Fotografias da época mostram o chimpanzé usando roupas, interagindo com visitantes e participando de atividades que iam muito além do comportamento típico da espécie, o que ampliava tanto o fascínio quanto as críticas em torno da situação. Foto: Bubbles, como está o chimpanzé do Michael Jackson? -
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Durante os anos 1980, no auge da popularidade de Michael Jackson, Bubbles também se tornou uma figura midiática global. Ele acompanhou o cantor em viagens internacionais, esteve presente em turnês como a “Bad Tour” e participou de encontros oficiais, inclusive com autoridades estrangeiras, como o de Michael Jackson com o prefeito de Osaka, no Japão, na sede do governo local. Foto: - Divulgação / Center for Great Apes
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Sua presença constante em eventos, bastidores e aparições públicas reforçava o caráter singular do universo criado por Jackson, ao mesmo tempo em que alimentava o imaginário popular sobre sua vida pessoal. Para muitos fãs, Bubbles era um símbolo da sensibilidade e da busca do artista por afeto; para críticos, representava um exemplo dos excessos associados à fama. Foto: Divulgação / Center for Great Apes
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Com o avanço da idade, porém, a convivência passou a enfrentar limites naturais. Bubbles cresceu, ganhou força física significativa e passou a apresentar comportamentos instintivos mais difíceis de controlar em um ambiente doméstico. Essa mudança tornou inviável sua permanência ao lado de Jackson, levando à decisão de transferi-lo para cuidados especializados no início dos anos 2000. Em 2005, ele foi encaminhado definitivamente a um santuário, onde poderia viver em condições mais adequadas às ne Foto: Divulgação / Center for Great Apes
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Atualmente, Bubbles vive no Center for Great Apes, na Flórida, nos Estados Unidos. No local, ele convive com outros chimpanzés e participa de atividades que estimulam seu comportamento natural, como interação social, exploração de objetos e enriquecimento ambiental. Hoje, com mais de 40 anos, ele é considerado um chimpanzé idoso e leva uma vida tranquila, distante da intensa exposição que marcou sua juventude. Foto: Divulgação / Center for Great Apes