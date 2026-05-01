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De celebridade a morador de santuário: a trajetória de Bubbles, o chimpanzé de Michael Jackson

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Redação Flipar
  • Nascido em 1983, em uma instalação de pesquisa no estado americano do Texas, Bubbles foi adotado ainda filhote por Michael Jackson e levado para viver inicialmente na casa de Encino, na Califórnia, antes de se tornar uma figura emblemática do rancho Neverland, famosa e luxuosa residência do cantor. Sua rotina era incomum: ele dividia espaços privados da casa, acompanhava refeições, frequentava a área do cinema particular da propriedade e era tratado com um nível de cuidado e atenção raramente vi
    Nascido em 1983, em uma instalação de pesquisa no estado americano do Texas, Bubbles foi adotado ainda filhote por Michael Jackson e levado para viver inicialmente na casa de Encino, na Califórnia, antes de se tornar uma figura emblemática do rancho Neverland, famosa e luxuosa residência do cantor. Sua rotina era incomum: ele dividia espaços privados da casa, acompanhava refeições, frequentava a área do cinema particular da propriedade e era tratado com um nível de cuidado e atenção raramente vi Foto: Reprodução do Instagram @michaeljackson
  • Com o passar do tempo, essa convivência se intensificou. Fotografias da época mostram o chimpanzé usando roupas, interagindo com visitantes e participando de atividades que iam muito além do comportamento típico da espécie, o que ampliava tanto o fascínio quanto as críticas em torno da situação.
    Com o passar do tempo, essa convivência se intensificou. Fotografias da época mostram o chimpanzé usando roupas, interagindo com visitantes e participando de atividades que iam muito além do comportamento típico da espécie, o que ampliava tanto o fascínio quanto as críticas em torno da situação. Foto: Bubbles, como está o chimpanzé do Michael Jackson? -
  • Durante os anos 1980, no auge da popularidade de Michael Jackson, Bubbles também se tornou uma figura midiática global. Ele acompanhou o cantor em viagens internacionais, esteve presente em turnês como a “Bad Tour” e participou de encontros oficiais, inclusive com autoridades estrangeiras, como o de Michael Jackson com o prefeito de Osaka, no Japão, na sede do governo local.
    Durante os anos 1980, no auge da popularidade de Michael Jackson, Bubbles também se tornou uma figura midiática global. Ele acompanhou o cantor em viagens internacionais, esteve presente em turnês como a “Bad Tour” e participou de encontros oficiais, inclusive com autoridades estrangeiras, como o de Michael Jackson com o prefeito de Osaka, no Japão, na sede do governo local. Foto: - Divulgação / Center for Great Apes
  • Sua presença constante em eventos, bastidores e aparições públicas reforçava o caráter singular do universo criado por Jackson, ao mesmo tempo em que alimentava o imaginário popular sobre sua vida pessoal. Para muitos fãs, Bubbles era um símbolo da sensibilidade e da busca do artista por afeto; para críticos, representava um exemplo dos excessos associados à fama.
    Sua presença constante em eventos, bastidores e aparições públicas reforçava o caráter singular do universo criado por Jackson, ao mesmo tempo em que alimentava o imaginário popular sobre sua vida pessoal. Para muitos fãs, Bubbles era um símbolo da sensibilidade e da busca do artista por afeto; para críticos, representava um exemplo dos excessos associados à fama. Foto: Divulgação / Center for Great Apes
  • Com o avanço da idade, porém, a convivência passou a enfrentar limites naturais. Bubbles cresceu, ganhou força física significativa e passou a apresentar comportamentos instintivos mais difíceis de controlar em um ambiente doméstico. Essa mudança tornou inviável sua permanência ao lado de Jackson, levando à decisão de transferi-lo para cuidados especializados no início dos anos 2000. Em 2005, ele foi encaminhado definitivamente a um santuário, onde poderia viver em condições mais adequadas às ne
    Com o avanço da idade, porém, a convivência passou a enfrentar limites naturais. Bubbles cresceu, ganhou força física significativa e passou a apresentar comportamentos instintivos mais difíceis de controlar em um ambiente doméstico. Essa mudança tornou inviável sua permanência ao lado de Jackson, levando à decisão de transferi-lo para cuidados especializados no início dos anos 2000. Em 2005, ele foi encaminhado definitivamente a um santuário, onde poderia viver em condições mais adequadas às ne Foto: Divulgação / Center for Great Apes
  • Atualmente, Bubbles vive no Center for Great Apes, na Flórida, nos Estados Unidos. No local, ele convive com outros chimpanzés e participa de atividades que estimulam seu comportamento natural, como interação social, exploração de objetos e enriquecimento ambiental. Hoje, com mais de 40 anos, ele é considerado um chimpanzé idoso e leva uma vida tranquila, distante da intensa exposição que marcou sua juventude.
    Atualmente, Bubbles vive no Center for Great Apes, na Flórida, nos Estados Unidos. No local, ele convive com outros chimpanzés e participa de atividades que estimulam seu comportamento natural, como interação social, exploração de objetos e enriquecimento ambiental. Hoje, com mais de 40 anos, ele é considerado um chimpanzé idoso e leva uma vida tranquila, distante da intensa exposição que marcou sua juventude. Foto: Divulgação / Center for Great Apes
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