De celebridade a morador de santuário: a trajetória de Bubbles, o chimpanzé de Michael Jackson

Nascido em 1983, em uma instalação de pesquisa no estado americano do Texas, Bubbles foi adotado ainda filhote por Michael Jackson e levado para viver inicialmente na casa de Encino, na Califórnia, antes de se tornar uma figura emblemática do rancho Neverland, famosa e luxuosa residência do cantor. Sua rotina era incomum: ele dividia espaços privados da casa, acompanhava refeições, frequentava a área do cinema particular da propriedade e era tratado com um nível de cuidado e atenção raramente vi Foto: Reprodução do Instagram @michaeljackson