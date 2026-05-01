Sete anos sem Beth Carvalho: relembre a trajetória da ‘Madrinha do Samba’

Ainda criança, Beth conviveu com nomes importantes da canção brasileira, como Sílvio Caldas, Elizeth Cardoso e Aracy de Almeida, amigos de seu pai, João Francisco Leal de Carvalho. A música fazia parte do cotidiano: sua avó tocava instrumentos de corda, sua mãe era pianista clássica e sua irmã Vânia também se dedicava ao canto. O despertar artístico veio cedo, impulsionado pelo contato com esse universo. Na infância, ela fez balé por vários anos e, na adolescência, passou a estudar violão. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons