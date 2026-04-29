ESPORTE RADICAL
Maior pista de skate de MG tem sido elogiada por atletas; veja imagens
A construção faz parte das reformas feitas na Praça Linear Sarandi; Calçadas, passeios e quadras também passaram revitalização
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O médico e skatista Álvaro Bertolini, de 30 anos, mora em Belo Horizonte, destacou o tamanho da pista e lembrou que faltam lugares como esse pela RMBH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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Caique Modesto, de 17 anos, é skatista profissional e elogiou a pista contagense Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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Modesto é natural de Osasco, Região Metropolitana de São Paulo, e viaja o Brasil para competir profissionalmente pelo Skate Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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O local tem atraído público de todas as idades Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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O técnico de áudio e atleta de bicicross (BMX) Bruno Bussolotti, de 51 anos, também elogiou a qualidade do local Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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Ele começou no ciclismo na década de 80 por causa do filme E.T. O Extraterrestre Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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A pista é apontada pela Federação Mineira de Skate como a maior de Minas e que pode receber torneios em breve Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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A patinadora e estudante Arielle Giordana, de 17 anos, reside entre Contagem e BH e elogiou a qualidade da pista Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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Arielle começou na modalidade aos 13 anos Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG