TURISMO
BH: veja fotos do passeio turístico pela Pampulha neste sábado (25/4)
O Conjunto Arquitetônico da Pampulha foi o ponto escolhido para a estreia da nova temporada dos turísticos gratuitos
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A primeira parada do roteiro foi na Igreja de São Francisco de Assis Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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A primeira parada do roteiro foi na Igreja de São Francisco de Assis Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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A primeira parada do roteiro foi na Igreja de São Francisco de Assis Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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A primeira parada do roteiro foi na Igreja de São Francisco de Assis Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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