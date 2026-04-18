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ARTE URBANA

Veja fotos da primeira edição do Festival UAI Grafitti em BH

Alexandre Guzanshe
  • Stephanie Lorraine e João Marcelo destacam que o projeto levou três anos para sair do papel
    Stephanie Lorraine e João Marcelo destacam que o projeto levou três anos para sair do papel Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Amanhã (19/4), a programação segue para o fim com a finalização do mural e o encerramento da Batalha Clandestina
    Amanhã (19/4), a programação segue para o fim com a finalização do mural e o encerramento da Batalha Clandestina Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Além do grafite, às 19h, no 2Black Beer, em frente à pista de skate do Viaduto Santa Tereza, realiza-se o Festival de Colantes
    Além do grafite, às 19h, no 2Black Beer, em frente à pista de skate do Viaduto Santa Tereza, realiza-se o Festival de Colantes Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Com início na sexta-feira (17/4), o evento vai até o domingo (19/4)
    Com início na sexta-feira (17/4), o evento vai até o domingo (19/4) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • O cenário do grafite ainda é majoritariamente masculino, mas cada vez mais, cresce a presença feminina na cultura urbana
    O cenário do grafite ainda é majoritariamente masculino, mas cada vez mais, cresce a presença feminina na cultura urbana Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • A escola, que abriga o ensino médio, tem uma história de mais de 170 anos
    A escola, que abriga o ensino médio, tem uma história de mais de 170 anos Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura/Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, resultado de uma Emenda Parlamentar de autoria da deputada federal Duda Salabert
    A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura/Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, resultado de uma Emenda Parlamentar de autoria da deputada federal Duda Salabert Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • O tema dos grafites é livre, mas todos foram alertados sobre os símbolos e mensagens presentes
    O tema dos grafites é livre, mas todos foram alertados sobre os símbolos e mensagens presentes Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Os dois dias restantes de eventos serão neste ambiente, que vai misturar diferentes expressões de arte
    Os dois dias restantes de eventos serão neste ambiente, que vai misturar diferentes expressões de arte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti
    A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • São mais de 100 convidados, de todo o Brasil
    São mais de 100 convidados, de todo o Brasil Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • A cena do grafite tem ganhado força, em especial com o Dia do Grafite e a Semana Municipal do Hip Hop
    A cena do grafite tem ganhado força, em especial com o Dia do Grafite e a Semana Municipal do Hip Hop Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • São mais de 100 convidados, de todo o Brasil, sendo que há artistas da Argélia, Japão, Argentina e Chile
    São mais de 100 convidados, de todo o Brasil, sendo que há artistas da Argélia, Japão, Argentina e Chile Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti
    A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • O mural será produzido entre sábado e domingo
    O mural será produzido entre sábado e domingo Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Integrantes do coletivo de cultura urbana Trz Crew, José Trz Junior e Ester Anedino (ESA) vieram do Acre
    Integrantes do coletivo de cultura urbana Trz Crew, José Trz Junior e Ester Anedino (ESA) vieram do Acre Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Bruna Rison, que atua há 10 anos na cena do grafitte, não está na capital pela primeira vez
    Bruna Rison, que atua há 10 anos na cena do grafitte, não está na capital pela primeira vez Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Bruna Rison é do interior do Rio Grande do Sul
    Bruna Rison é do interior do Rio Grande do Sul Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti
    A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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