ARTE URBANA
Veja fotos da primeira edição do Festival UAI Grafitti em BH
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Stephanie Lorraine e João Marcelo destacam que o projeto levou três anos para sair do papel Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Amanhã (19/4), a programação segue para o fim com a finalização do mural e o encerramento da Batalha Clandestina Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Além do grafite, às 19h, no 2Black Beer, em frente à pista de skate do Viaduto Santa Tereza, realiza-se o Festival de Colantes Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Com início na sexta-feira (17/4), o evento vai até o domingo (19/4) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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O cenário do grafite ainda é majoritariamente masculino, mas cada vez mais, cresce a presença feminina na cultura urbana Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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A escola, que abriga o ensino médio, tem uma história de mais de 170 anos Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura/Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, resultado de uma Emenda Parlamentar de autoria da deputada federal Duda Salabert Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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O tema dos grafites é livre, mas todos foram alertados sobre os símbolos e mensagens presentes Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Os dois dias restantes de eventos serão neste ambiente, que vai misturar diferentes expressões de arte Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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São mais de 100 convidados, de todo o Brasil Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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A cena do grafite tem ganhado força, em especial com o Dia do Grafite e a Semana Municipal do Hip Hop Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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São mais de 100 convidados, de todo o Brasil, sendo que há artistas da Argélia, Japão, Argentina e Chile Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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O mural será produzido entre sábado e domingo Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Integrantes do coletivo de cultura urbana Trz Crew, José Trz Junior e Ester Anedino (ESA) vieram do Acre Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Bruna Rison, que atua há 10 anos na cena do grafitte, não está na capital pela primeira vez Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Bruna Rison é do interior do Rio Grande do Sul Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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A Escola Estadual Governador Milton Campos é palco da primeira edição do Festival Internacional de Arte Urbana - UAI Graffiti Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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