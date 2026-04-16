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Carreta cai do Anel Rodoviário e deixa dois feridos; veja fotos

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Estado de Minas
  • Carreta caiu de um viaduto no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de BH
    Carreta caiu de um viaduto no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de BH Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
  • Os bombeiros foram acionados e se deslocaram rapidamente para atender à ocorrência
    Os bombeiros foram acionados e se deslocaram rapidamente para atender à ocorrência Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
  • Antes da chegada das equipes de resgate, dois homens já haviam sido retirados da carreta por pessoas que estavam passando pelo local
    Antes da chegada das equipes de resgate, dois homens já haviam sido retirados da carreta por pessoas que estavam passando pelo local Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
  • O veículo apresentava vazamento de combustível, o que aumentou o perigo no local e exigiu atenção redobrada das equipes de emergência para evitar incêndios ou explosões
    O veículo apresentava vazamento de combustível, o que aumentou o perigo no local e exigiu atenção redobrada das equipes de emergência para evitar incêndios ou explosões Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
  • O acidente ocorreu no inicio da tarde desta quinta-feira (16/4)
    O acidente ocorreu no inicio da tarde desta quinta-feira (16/4) Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
  • Paulo Sérgio se preparava para dormir embaixo do viaduto minutos antes da queda da carreta
    Paulo Sérgio se preparava para dormir embaixo do viaduto minutos antes da queda da carreta Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
  • O motorista perdeu o controle da direção; o veículo despencou da estrutura e foi parar na Avenida Amazonas destroçado
    O motorista perdeu o controle da direção; o veículo despencou da estrutura e foi parar na Avenida Amazonas destroçado Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
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