Carreta cai do Anel Rodoviário e deixa dois feridos; veja fotos

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Carreta caiu de um viaduto no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de BH Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
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Os bombeiros foram acionados e se deslocaram rapidamente para atender à ocorrência Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
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Antes da chegada das equipes de resgate, dois homens já haviam sido retirados da carreta por pessoas que estavam passando pelo local Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
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O veículo apresentava vazamento de combustível, o que aumentou o perigo no local e exigiu atenção redobrada das equipes de emergência para evitar incêndios ou explosões Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
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O acidente ocorreu no inicio da tarde desta quinta-feira (16/4) Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
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Paulo Sérgio se preparava para dormir embaixo do viaduto minutos antes da queda da carreta Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
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O motorista perdeu o controle da direção; o veículo despencou da estrutura e foi parar na Avenida Amazonas destroçado Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press
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